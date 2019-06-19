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В Липецке возродилась сильная пара волейболисток-пляжниц (ФОТО)

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#Пляжный волейбол
В Липецке возродилась сильная пара волейболисток-пляжниц (ФОТО)

В сильном турнире в Ростове-на-Дону липчанки уступили только профессионалкам.

Липчанки Юлия Лосева и Людмила Митина заняли высокое 5-е место на крупном турнире «Комус Fest» по пляжному волейболу в Ростове-на-Дону.

Призовой фонд соревнований равнялся 500 тысячам рублей, что привлекло команды из разных уголков страны: всего на старт вышли 32 женские и более 60 мужских команд.

Экс-либеро липецкого «Индезита» (так еще недавно назывался ВК «Липецк») Лосева и бывшая волейболистка «Рязани» Митина раньше уже выступали вместе, но перерыв в их совместных выступлениях затянулся на 7 лет.

Впрочем, девчата сыграли так, словно и не было никакой долгой паузы. На групповой стадии они «вынесли» соперниц из Ростова-на-Дону, Таганрога и Москвы. В 1/8 финала липчанки победили еще одну ростовскую команду – 2:1.

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Соперницами наших землячек в четвертьфинале стали профессионалки бич-воллея Ольга Филина и Анна Ромашова из ВК «Олимпик» (Мытищи). Мало того, что опыта конкуренткам было не занимать, так наши девчата еще были вынуждены предоставлять соперницам фору в пять очков в каждой партии, поскольку Филина (1976 г.р.) уже перешагнула 40-летний рубеж. В итоге матч сложился не так, как нам хотелось бы, борьбу за медали продолжили подмосковные волейболистки.

А Лосева и Митина в утешительной сетке вновь попали на «профи» Александру Спиневу и Елену Пономареву из ростовского клуба «Дон». Хозяйки оказались сильнее – 2:0, а затем и добрались до финала, где уступили Филиной и Ромашовой.

Итоговое 5-е место стало отличным результатом для Юлии и Людмилы, тем более что уступили они только финалисткам турнира. Есть все шансы, что дальнейшие результаты пойдут только в гору.

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«Комус Fest»-2019 будет состоять из трех этапов. Как рассказал GOROD48 технический директор липецкой команды (а также промоутер и личный водитель – все в одном лице) Александр Митин, этап в Ярославле 6-7 июля девчата пропустят, а к соревнованиям в Самаре 14-18 августа постараются подойти во всеоружии.

Фото предоставлено участниками соревнований.

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#Пляжный волейбол

Комментарии (2)

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Кузя

18 минут назад
Саня он такой,от буры до бокса.
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Серега Лиса

28 минут назад
Сань, ну ты и в волейбол и в баскетбол и в бильярд.....Супермэн какой то ......
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