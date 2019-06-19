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сегодня, 14:10
Многодетным семьям погасят ипотеку за счет государства
Можно будет списать 450 000 рублей.
Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Семья сможет получить 450 000 рублей на погашение займа. Ожидается, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тысяч российских семей. Средства на финансирование субсидий заложены в федеральный бюджет.
Как уточняет ТАСС, по условиям льготной ипотеки, прописанным в законопроекте, при рождении третьего и последующего ребенка семье будет выделяться из федерального бюджета 450 000 рублей на погашение кредита. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.
Выделенные средства можно направить на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся — на погашение процентов. Компенсация предоставляется однократно в отношении только одного ипотечного кредита. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.
Как уточняет ТАСС, по условиям льготной ипотеки, прописанным в законопроекте, при рождении третьего и последующего ребенка семье будет выделяться из федерального бюджета 450 000 рублей на погашение кредита. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.
Выделенные средства можно направить на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся — на погашение процентов. Компенсация предоставляется однократно в отношении только одного ипотечного кредита. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.