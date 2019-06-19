15-летнего телефонного террориста суд отправил на перевоспитание

Чаплыгинский районный суд назначил 15-летнему подростку обвиняемому в заведомо ложном сообщении об акте терроризма принудительные меры воспитательного воздействия.

Как установлено в ходе следствия, 19 февраля этого года 15-летний подросток из хулиганских побуждений с сотового телефона позвонил оператору экстренной службы «102» МО МВД России «Чаплыгинский» и сообщил о готовящемся взрыве здания Чаплыгинского аграрного колледжа.



Для проверки сообщения к месту предполагаемого теракта выехали спецслужбы, эвакуиованы учащиеся и педагоги техникума. В результате был нарушен нормальный ритм работы учебного заведения, затрачены материальные ресурсы.



Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).



В ходе следствия несовершеннолетний признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Как сообщает прокуратура Липецкой области, учитывая возраст подростка, полное возмещение им имущественного вреда, положительные характеристики, суд освободил его от уголовной ответственности и применил принудительные меры воспитательного воздействия, которые заключаются в т.ч. в передаче под надзор родителей либо специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничении досуга и установление особых требований к поведению.

