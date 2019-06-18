Общество

19 минут назад

В День памяти и скорби Липецк присоединится к Всероссийской акции

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#День памяти и скорби
В День памяти и скорби Липецк присоединится к Всероссийской акции

Памяти не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной в Липецке посвятят серию мероприятий.

Их проведение сегодня обсудили на совещании в администрации Липецка, которое провёл вице-мэр Евгений Павлов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 21 июня в Липецке пройдет традиционное шествие – в 21.00 на Соборной площади начнется акция «Свеча памяти». В 22.00 колонна двинется в сторону площади Героев, где участников встретят слова Юрия Левитана, разбудившие граждан 22 июня 1941 года. Под бой метронома они почтут память миллионов людей, чьи жизни унесла война, и возложат цветы и свечи к монументу павшим воинам.

22 июня Липецк присоединится к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». В 9.30 на площади Героев у захоронения солдат, погибших в годы Великой Отечественной, соберутся ветераны, военные, кадеты и юнармейцы. Они возьмут землю с могил героев и на традиционном митинге передадут её областному военкому. В дальнейшем грунт поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят в историко-мемориальном комплексе Главного Храма Вооружённых сил Российской Федерации.

Траурный митинг на площади Героев пройдет 22 июня в 10.00. Почтить память сражавшихся за Родину выйдут первые лица города и региона, ветераны, члены общественных организаций и неравнодушные липчане.
 

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#День памяти и скорби

Комментарии (2)

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Ы

6 минут назад
Снова едерастовскими флагами махать будут и бюджетников погонят как стадо
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-,,

14 минут назад
Опять из пальца высосали. 9 мая прошло. Опять Аксенов будет селфиться?
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