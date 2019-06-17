Автобусы маршрутов №8, 11 и 28 будут ходить чаще

Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, интервал движения автобусов по муниципальным маршрутам № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление», № 11 «ул. Пришвина - Цементный завод, КПП», № 28 «п. Сырский Рудник - НЛМК» с 18 июня будет сокращён за счет увеличения количества подвижного состава, работающего на линии.



В департаменте транспорта администрации Липецка сообщают, что сделано это в целях улучшения транспортного обслуживания населения.



