Общество

сегодня, 11:25

Автобусы маршрутов №8, 11 и 28 будут ходить чаще

7 437
#автобусы
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Автобусы маршрутов №8, 11 и 28 будут ходить чаще
Как сообщает пресс-служба мэрии Липецка, интервал движения автобусов по муниципальным маршрутам № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление», № 11 «ул. Пришвина - Цементный завод, КПП», № 28 «п. Сырский Рудник - НЛМК» с 18 июня будет сокращён за счет увеличения количества подвижного состава, работающего на линии. 

В департаменте транспорта администрации Липецка сообщают, что сделано это в целях улучшения транспортного обслуживания населения.

7 437
#автобусы
1

Комментарии (7)

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111

4 минуты назад
Избыточно много однотипных маршрутов №26 №30 №330 нужно увеличить интервалы №30 добавить автобусов тем где и так с нами плохо например №9т или №24
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Сырский

12 минут назад
Нужно сделать №27 НЛМК- Ц Рынок - Кольцевая- 20 микр - Безезовая - Бунина -27 микр -29 микр - Европейский - Сырский!!!!!!!! а №28 (НЛМК - Сырский) по схеме НЛМК- 24 микр - 28 микр Европейский - 30 микр!!!!! На Катукова не нужен №28-мой!!!!!! По круговой схеме сделать №28 а №27 через 27 миой -29 тый на Сырский !!!! таким образом №28 на 30-тый а №27 через 29-тый на Сырский!
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кокс

21 минуту назад
Павел, на днях закроется №26 увеличится выпуск №330 то есть конкурент №330-ого в виде муниципального маршрута №26 просто закроется. Удивительно что в России Орловой удалось выиграть суд...Автобусы №330 хоть и не новы но чистенькие и исправные и едут довольно быстро.
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С!!!

24 минуты назад
№24 и №24а чаще когда ходить будут безобразно ходят увеличили бы тех и тех бы на 2 ед!!!!!!! Отвратительно №8 и до этого ходила более менее!!!!! а с увеличением №8 теперь будут пропадать №24 и№24а через раз ходить будут это уже подмечено!!!!!!!!!!!!!!!!
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Павел

25 минут назад
26 оставили по 5 автобусов в будни и по 3 в выходные; 330 сделали по 5 автобусов ежедневно. На 30 сейчас 12 автобусов ежедневно. В целом, неплохо, но на момент запуска 26 в октябре прошлого года было больше, по-моему. А 28 можно увеличить: сейчас всего 8, а до наступления садоводческого сезона было 9.
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lip

37 минут назад
Тоже самое писали и о 9 маршруте. В итоге как ходил раз в 40-50 минут - так и ходит. 007, скорее всего. А администрация хочет выставить себя в лучшем свете: "в целях улучшения..."
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007

сегодня, 11:40
за счет снятого 26 го?!!!
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