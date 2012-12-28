В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Преимущество нашего земляка над соперниками было колоссальным.
В весовой категории до 87 кг Шкарин одержал 4 победы – две над хозяевами ковра белорусами, по одной над представителями Узбекистана и Венгрии. Впрочем от победителя первенств Европы и мира-2025 другого и не ждали. Однако Михаил и здесь нашёл чем удивить: все свои поединки он умудрился завершить досрочно. И при этом не отдал соперникам ни одного балла!
Сборная России выступила в белоруссии под стать Шкарину и заняла первое общекомандное место.
Фото из архива участников соревнований. Михаил Шкарин третий слева
