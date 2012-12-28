В Липецкую область возвращаются морозы

Антициклон принесет морозы и поставит заслон снегу.

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять восточная периферия Скандинавского антициклона – осадки прекратятся, морозы усилятся. Небольшой снег пройдет местами лишь ночью 9 февраля.Среднесуточные температуры составят 14-16 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -14 до -19, днем – от -8 до -13 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем – от -11 до -13 градусов.День 9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 34 градусов мороза.