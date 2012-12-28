Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Общество
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
Читать все
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
Погода в Липецке
781
сегодня, 17:04
3

В Липецкую область возвращаются морозы

Антициклон принесет морозы и поставит заслон снегу.

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять восточная периферия Скандинавского антициклона – осадки прекратятся, морозы усилятся. Небольшой снег пройдет местами лишь ночью 9 февраля.

Среднесуточные температуры составят 14-16 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -14 до -19, днем – от -8 до -13 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем – от -11 до -13 градусов.

День 9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 34 градусов мороза.
Погода
0
1
1
4
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ника
2 минуты назад
Снег худшее из зимних зол. Самое бесполезное на свете занятие - переноска снега. Пусть уж будет мороз.Дальше станет еще хуже.Нас ждет гололед.
Ответить
q
7 минут назад
Страшны не холодные батареи, а счета от куадры
Ответить
САИ
39 минут назад
Значит опять тепловые батареи отопления будут холодными. Парадокс: чем холоднее на улице, тем холоднее батареи отопления и наоборот.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить