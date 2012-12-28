В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Погода в Липецке
781
сегодня, 17:04
3
В Липецкую область возвращаются морозы
Антициклон принесет морозы и поставит заслон снегу.
Среднесуточные температуры составят 14-16 градусов мороза, что на 6-9 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -14 до -19, днем – от -8 до -13 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем – от -11 до -13 градусов.
День 9 февраля стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +2. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 34 градусов мороза.
Комментарии (3)