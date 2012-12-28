На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

9 февраля без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях временно останутся жители 11 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям домов № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского, №№ 4а, 4 стр.1, 4 стр.2, 4 стр.3, 4 стр.4, вл. 4, 6, 9, 9а, 12, 18 по улице Металлургов, № 1а по улице Гастелло, №№ 1а, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 4, 6а по улице Луначарского, № 5 по улице Ушакова, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 2, 4 по улице Амурской, также не будет холодной воды в частном секторе улиц Озерной, Гастелло, Солидарности, Луначарского, Ушакова, Нахимова, Амурской, Гайдара.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по Чаплыгинскому шоссе, село Ильино.