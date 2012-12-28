Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
Читать все
Общество
783
сегодня, 15:34
2

На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

9 февраля без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях временно останутся жители 11 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям домов № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского, №№ 4а, 4 стр.1, 4 стр.2, 4 стр.3, 4 стр.4, вл. 4, 6, 9, 9а, 12, 18 по улице Металлургов, № 1а по улице Гастелло, №№ 1а, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 4, 6а по улице Луначарского, № 5 по улице Ушакова, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 2, 4 по улице Амурской, также не будет холодной воды в частном секторе улиц Озерной, Гастелло, Солидарности, Луначарского, Ушакова, Нахимова, Амурской, Гайдара.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

9 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по Чаплыгинскому шоссе, село Ильино.
Отключение воды
отключение света
0
0
2
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Символ ссср
21 минуту назад
На картинке
Ответить
САИ
47 минут назад
Ну слава богу, РВК больше не пишут, что это плановые работы. Наверное кто то из РВК прочитал коментарии. Ремонтные работы -это понятно, возникла необходимость в ремонтных работах (авария, пред авария ).
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить