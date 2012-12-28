В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
сегодня, 15:34
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
9 февраля без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях временно останутся жители 11 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по Чаплыгинскому шоссе, село Ильино.
