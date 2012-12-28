Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта

До этого этот титул был лишь у двух единоборцев нашего региона.

22-летняя Екатерина в ноябре прошлого года в Чувашии в пятый раз выиграла чемпионат мира по всестилевому каратэ. И заслужила признание, ведь звание Заслуженного мастера – наивысшее в спортивной иерархии.









Кимоно Екатерина примерила в 9-летнем возрасте. И постепенно начала выигрывать один турнир за другим. Сейчас она уже работает тренером: недолго тренировала ребятишек по приглашению в подмосковном Домодедово, но быстро вернулась домой. Параллельно она продолжает выходить на татами, как действующий спортсмен. Ближайший крупный старт – чемпионат России в Орле в начале мая. Там будет проходить отбор в сборную России на 2026 год.









– Сколько было травм, разрывов связок, переломов, – вспомнил в разговоре с GOROD48 руководитель липецкой областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян. – Кате даже предлагали сделать паузу в выступлениях. Она – очень целеустремлённый человек и высшее звание принадлежит ей по праву. К слову, в спортивных единоборствах в Липецкой области пока было лишь два ЗМС: 3-кратный чемпион мира и 2-кратный чемпион Европы по кикбоксингу Дмитрий Красичков, многократная чемпионка мира по универсальному бою Евгения Покачалова. И вот Горькаева третья!





Фото из архива Екатерины Горькаевой и федерации всестилевого каратэ Липецкой области

Приказом министра спорта РФ липчанке Екатерине Горькаевой присвоено звание Заслуженного мастера спорта.В истории всетилевого каратэ России Горькаева стала лишь четвертым ЗМС, а в Липецкой области – первым. В других стилях каратэ липчане пока тоже ни разу не становились Заслуженными мастерами.