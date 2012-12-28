В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
вчера, 23:02
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Красный уровень объявлен на территории всей Липецкой области.
В Липецке звучат сирены, граждан призывают сохранять спокойствие, не пренебрегать требованиями безопасности и не подходить к окнам.
За четверть часа до этого в регионе объявляли жёлтый уровень.
