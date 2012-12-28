Все новости
Происшествия
491
вчера, 23:02

В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА

Красный уровень объявлен на территории всей Липецкой области.

Оперативные службы объявили наивысший красный уровень воздушной опасности на территории всей Липецкой области из-за угрозы атаки БПЛА.

В Липецке звучат сирены, граждан призывают сохранять спокойствие, не пренебрегать требованиями безопасности и не подходить к окнам.

За четверть часа до этого в регионе объявляли жёлтый уровень.
Красный уровень
БПЛА
