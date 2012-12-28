Все новости
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
366
22 минуты назад
1

Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд

Аварию снял видеорегистратор.

42-летнего грязинца будут судить в Липецке за ДТП с тяжелыми последствиями

Эта авария произошла 5 декабря 2024 года в Липецке на улице Волгоградской. Там столкнулись автомобили «Форд Куга» и «ВАЗ-2110». С места аварии в больницу были доставлены на тот момент 34-летний водитель «ВАЗа» и два его пассажира: 30 и 24-х лет. Водитель госпитализирован, а пассажиры после оказания медицинской помощи отпущены. Выяснилось, что 40-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу. 

IMG_8671.webp

«По данным следствия, водитель автомобиля «Форд Куга», не обеспечив должной оценки дорожных условий, превысил скорость и в результате заноса допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21102», двигавшимся во встречном направлении», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Водитель «ВАЗа» получил тяжелые травмы. Действия водителя иномарки квалифицированы по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.


0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Житель города
11 минут назад
Специально на таран шëл что-ли?
Ответить
