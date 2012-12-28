Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд

«По данным следствия, водитель автомобиля «Форд Куга», не обеспечив должной оценки дорожных условий, превысил скорость и в результате заноса допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21102», двигавшимся во встречном направлении», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Водитель «ВАЗа» получил тяжелые травмы. Действия водителя иномарки квалифицированы по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.