Спорт
207
сегодня, 18:46
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Хавьер Сотомайор лично наградил нашу землячку.
За триумфом 35-летней липчанки наблюдал величайший прыгун олимпийский чемпион 1992 года и шестикратный чемпион мира кубинец Хавьер Сотомайор, чей мировой рекорд, установленный в 1993 году – 2 метра 45 сантиметров держится до сих пор! В лёгкой атлетике он примерно такая же величина, как Лионель Месси в футболе.
Королёва с первых попыток преодолела 175, 180, 185 см. Затем Кристина штурмовала 190 см – на такую высоту в 2026 году она ещё не прыгала, но здесь покорила её тоже с первого раза! Затем липчанка трижды штурмовала 193 см, но неудачно. Итоговый результат Кристины – 190 см, такую же высоту покорили Карина Демидик из Белоруссии и Марина Кочанова из Санкт-Петербурга, но обе только с третьих попыток, поэтому чемпионкой была объявлена Кристина.
Кристина Королёва: грация, красота, высота
В «Битве полов» идёт заочное состязания между мужчинами и женщинами, результаты которых пересчитываются по специальной международной системе Божидара Спириева. Все три женщины-медалистки набрали по 1 121 баллу. Это оказалось меньше чем у мужчин, победителем среди которых стал москвич Даниил Лысенко, «взлетевший» на 229 см. И здесь медалисты показали одинаковый результат – 229 см, но Лысенко затратил меньше попыток, чем Илья Иванюк и Степан Веткин (оба Брянская область/Смоленская область). По таблице Спириева мужчины набрали по 1 170 очков.
Таким образом Лысенко в пятый раз в карьере стал победителем «Битвы полов», результат Королёвой в общем зачёте среди мужчин и женщин – 4-й.
Участники соревнований. Кристина вторая слева в нижнем ряду. Прямо над ней Великий Сотомайор
Всего в соревнованиях участвовали по 7 мужчин и женщин. На этот раз победу праздновал «сильный пол», набравший в сумме 3 510 очков. У женщин – 3 363 очка. Так бывало не всегда. Например, в прошлом году «Битву полов» выиграли милые дамы, а Королёва заняла в женском зачёте 2-е место.
Фото из архива Кристины Королёвой и vk.com/geraklion
