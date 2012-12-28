Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории

Хавьер Сотомайор лично наградил нашу землячку.

Королёва с первых попыток преодолела 175, 180, 185 см. Затем Кристина штурмовала 190 см – на такую высоту в 2026 году она ещё не прыгала, но здесь покорила её тоже с первого раза! Затем липчанка трижды штурмовала 193 см, но неудачно. Итоговый результат Кристины – 190 см, такую же высоту покорили Карина Демидик из Белоруссии и Марина Кочанова из Санкт-Петербурга, но обе только с третьих попыток, поэтому чемпионкой была объявлена Кристина.









Кристина Королёва: грация, красота, высота

Таким образом Лысенко в пятый раз в карьере стал победителем «Битвы полов», результат Королёвой в общем зачёте среди мужчин и женщин – 4-й.









Участники соревнований. Кристина вторая слева в нижнем ряду. Прямо над ней Великий Сотомайор





Липчанка Кристина Королёва выиграла женскую часть традиционных международных соревнований «Битва полов», которые прошли в столичном комплексе «Салют Гераклион».За триумфом 35-летней липчанки наблюдал величайший прыгун олимпийский чемпион 1992 года и шестикратный чемпион мира кубинец Хавьер Сотомайор, чей мировой рекорд, установленный в 1993 году – 2 метра 45 сантиметров держится до сих пор! В лёгкой атлетике он примерно такая же величина, как Лионель Месси в футболе.В «Битве полов» идёт заочное состязания между мужчинами и женщинами, результаты которых пересчитываются по специальной международной системе Божидара Спириева. Все три женщины-медалистки набрали по 1 121 баллу. Это оказалось меньше чем у мужчин, победителем среди которых стал москвич Даниил Лысенко, «взлетевший» на 229 см. И здесь медалисты показали одинаковый результат – 229 см, но Лысенко затратил меньше попыток, чем Илья Иванюк и Степан Веткин (оба Брянская область/Смоленская область). По таблице Спириева мужчины набрали по 1 170 очков.