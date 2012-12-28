Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
Спорт
207
сегодня, 18:46

Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории

Хавьер Сотомайор лично наградил нашу землячку.

Липчанка Кристина Королёва выиграла женскую часть традиционных международных соревнований «Битва полов», которые прошли в столичном комплексе «Салют Гераклион».

За триумфом 35-летней липчанки наблюдал величайший прыгун олимпийский чемпион 1992 года и шестикратный чемпион мира кубинец Хавьер Сотомайор, чей мировой рекорд, установленный в 1993 году – 2 метра 45 сантиметров держится до сих пор! В лёгкой атлетике он примерно такая же величина, как Лионель Месси в футболе.

Королёва с первых попыток преодолела 175, 180, 185 см. Затем Кристина штурмовала 190 см – на такую высоту в 2026 году она ещё не прыгала, но здесь покорила её тоже с первого раза! Затем липчанка трижды штурмовала 193 см, но неудачно.  Итоговый результат Кристины – 190 см, такую же высоту покорили Карина Демидик из Белоруссии и Марина Кочанова из Санкт-Петербурга, но обе только с третьих попыток, поэтому чемпионкой была объявлена Кристина.

й2.jpg

Кристина Королёва: грация, красота, высота

В «Битве полов» идёт заочное состязания между мужчинами и женщинами, результаты которых пересчитываются по специальной международной системе Божидара Спириева. Все три женщины-медалистки набрали по 1 121 баллу. Это оказалось меньше чем у мужчин, победителем среди которых стал москвич Даниил Лысенко, «взлетевший» на 229 см. И здесь медалисты показали одинаковый результат – 229 см, но Лысенко затратил меньше попыток, чем Илья Иванюк и Степан Веткин (оба Брянская область/Смоленская область). По таблице Спириева мужчины набрали по 1 170 очков.

Таким образом Лысенко в пятый раз в карьере стал победителем «Битвы полов», результат Королёвой в общем зачёте среди мужчин и женщин – 4-й.

й1.jpg

Участники соревнований. Кристина вторая слева в нижнем ряду. Прямо над ней Великий Сотомайор

Всего в соревнованиях участвовали по 7 мужчин и женщин. На этот раз победу праздновал «сильный пол», набравший в сумме 3 510 очков. У женщин – 3 363 очка. Так бывало не всегда. Например, в прошлом году «Битву полов» выиграли милые дамы, а Королёва заняла в женском зачёте 2-е место.

Фото из архива Кристины Королёвой и vk.com/geraklion
Лёгкая атлетика
Кристина Королёва
1
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить