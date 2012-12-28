Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей

Липчан ждут мастеровой понедельник, интеллектуальная игра и трансляции Олимпийских Игр, которые, впрочем, интересны не всем.

В понедельник в Липецке опять суровая температура – от -11 до -13 градусов. После снежной ночи день пройдёт преимущественно без осадков.





















Незабываемый день без электричества проведут и жители села Ильино.









В 13:00 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) состоится интеллектуальная игра «И тут вошёл изобретатель…» (12+).









В 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54, отдельный вход слева от касс) пройдёт очередной «Мастеровой понедельник», на котором желающие изучат искусство русского валяния (6+).









Мастер Людмила Кожакина покажет, как изготавливать из войлока красивую бижутерию и другие поделки. Взрослые научатся своими руками делать оригинальные сувениры, дети разовьют мелкую моторику рук. Которая, как известно, влияет и на мозговую активность.





Страна возможностей

Липчане могут пройти предварительную регистрацию для участие в проекте «Флагманы образования». Присоединиться имеют возможность педагоги, управленцы, студенты и учащиеся 9-11 классов. На этом этапе участникам откроется доступ к цифровым сервисам проекта, а именно – к цифровым сервисам «Библиотека контента» и «Каталог возможностей».













«Каталог возможностей» – это персональный гид по развитию, росту и новым горизонтам, в котором представлена подборка конкурсов, грантов, стажировок, форумов, образовательных программ и других инициатив от партнёров проекта. Например, образовательный курс по медиа, который поможет педагогам научиться использовать новые медиатехнологии в работе и говорить с аудиторией на одном языке.





Лишь 24% липчан будут следить за событиями XXV зимних Олимпийских Игр, которые стартовали в минувшую субботу в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Наибольший интерес к Олимпиаде проявляет молодёжь до 35 лет: смотреть соревнования будут 29%.







