Общество
257
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей

Липчан ждут мастеровой понедельник, интеллектуальная игра и трансляции Олимпийских Игр, которые, впрочем, интересны не всем.

Морозы не отпускают

В понедельник в Липецке опять суровая температура – от -11 до -13 градусов. После снежной ночи день пройдёт преимущественно без осадков.

IMG_3883.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Амурская, 2, 4;
- ул. Гайдара, 1а, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Гастелло, 1а;
- ул. Луначарского, 4, 6а;
- ул. Металлургов, 4а, 4 стр.1, 4 стр.2, 4 стр.3, 4 стр.4, вл. 4, 6, 9, 9а, 12, 18;
- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
- ул. Ушакова, 5;
- пр-т. Победы, 22а.

IMG_4239.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Амурской, Гайдара, Гастелло, Луначарского, Нахимова, Озёрной, Солидарности, Ушакова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- Чаплыгинское шоссе, 2.

Незабываемый день без электричества проведут и жители села Ильино.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

Пробки

В понедельник начинаются заторы… Чтобы не угодить в ловушку на дороге, не забывайте заглядывать в приложение.


Изобретения

В 13:00 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) состоится интеллектуальная игра «И тут вошёл изобретатель…» (12+).

5RgAIuly2q-_9WxlTznoMYF8cZQ6QX5Pct_5dYh7oWAVKSsbpHvD0d1bxqG8wzbBN0NECScw__Zwsnt1oIcPHQjA.jpg

Фото vk.com/sthliplib

Участники покажут свои знания, а заодно узнают много нового про мир изобретений. Кто, когда и что придумал и внедрил в нашу жизнь. Как люди жили до полезных ноу-хау и что двигало их по пути прогресса.

Мастеровой понедельник

В 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54, отдельный вход слева от касс) пройдёт очередной «Мастеровой понедельник», на котором желающие изучат искусство русского валяния (6+).

q1wFQjGOUNEa92c37Ook8-0K_lrXl3cB4hu111Xck9wVB7z50tgQ7P1LThYt5eJ3wnrvG8ciQ1qI0JqW3C3R8AKQ.jpg

Людмила Кожакина на все руки мастер, фото vk.com/id61263635

Мастер Людмила Кожакина покажет, как изготавливать из войлока красивую бижутерию и другие поделки. Взрослые научатся своими руками делать оригинальные сувениры, дети разовьют мелкую моторику рук. Которая, как известно, влияет и на мозговую активность.

Страна возможностей

Липчане могут пройти предварительную регистрацию для участие в проекте «Флагманы образования». Присоединиться имеют возможность педагоги, управленцы, студенты и учащиеся 9-11 классов. На этом этапе участникам откроется доступ к цифровым сервисам проекта, а именно – к цифровым сервисам «Библиотека контента» и «Каталог возможностей».

7801.jpg

«Библиотека контента» включает в себя образовательные курсы от ведущих экспертов, методические разработки, образовательные кейсы и аналитика.

«Каталог возможностей» – это персональный гид по развитию, росту и новым горизонтам, в котором представлена подборка конкурсов, грантов, стажировок, форумов, образовательных программ и других инициатив от партнёров проекта. Например, образовательный курс по медиа, который поможет педагогам научиться использовать новые медиатехнологии в работе и говорить с аудиторией на одном языке.

Подать заявку на предварительную регистрацию можно на сайте проекта.

Близкие люди

Самыми близкими людьми жители Липецка считают своих матерей, за них в опросе SuperJob проголосовали 27% опрошенных.

Но и «вторые половины» ушли недалеко: жён и мужей назвали 26%. Детей назвали близкими 18% респондентов.

000.jpg

У молодёжи до 30 лет на первом месте мать – 34%, у людей 30-40 лет – вторая половина – 29%. У 40 и 50-летних на первый план выходят дети – 30%. Люди старше 50 сохраняют баланс: 28% за супругов, 27% за детей.

Олимпийские страсти

Лишь 24% липчан будут следить за событиями XXV зимних Олимпийских Игр, которые стартовали в минувшую субботу в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Наибольший интерес к Олимпиаде проявляет молодёжь до 35 лет: смотреть соревнования будут 29%.

daRhgVg2VXFkPH4NpYO2whShhekQAt7NNvN6XHUSQf9WOnki2pYq7fEdzKhlCeHMAJfiEw.jpg

Лидером по зрительскому интересу липчан является фигурное катание, далее идёт хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.

Дорогие липчане! Как говорится, мороз и солнце…. Любой день чудесный! И каждый день уникален своими новостями. Держать руку на информационном пульсе региона удобно на GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе обогатят ваш кругозор и сделают весьма информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не пугайте
29 минут назад
Какие же это лютые морозы? Настоящая русская зимушка-зима.
Ответить
