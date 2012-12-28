Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Общество
В Липецкой области будет скользко
Общество
Читать все
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
223
36 минут назад
1

Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?

Итоги недели: цены.

Цена нашего набора дешевых продуктов за неделю уменьшилась на 24 рубля 87 копеек.



Корзина дорогих продуктов, напротив, выросла в цене на 15 рублей 46 копеек.



«Похудела» дешевая корзина, в основном, из-за кур. В дискаунтере килограмм продают по 163 рубля 20 копеек. Правда, в магазине решили подстраховаться и добавили, что покупающим от 10 килограммов их продадут дороже — по 184 рубля 90 копеек за килограмм.



На Центральном рынке домашняя птица в цене не меняется, несмотря на то, что ажиотажного спроса не наблюдается.

— Людей ждем. В январе мало было покупателей, да и холодно. Вот зарплату получат и к нам пойдут, — надеется продавец птицы.

— Вы это мясо, наверное, уже неделю продаете? — спросила покупательница в мясных рядах.

Продавец промолчала.

— Напишите, что мы картошку по 30 рублей продаем! К нам тогда покупатели пойдут! — попросил нас продавец в овощном ряду, где картофель продают не дешевле 50 рублей за килограмм.

Самый дешевый картофель мы нашли в дискаунтере, но и там он 30 рублей не стоил. За килограмм просили 35 рублей 90 копеек.

В другом магазине цены были чуть повыше — 38 рублей 89 копеек, но картофель этот фасованный. Тот, который можно выбрать, стоил уже 47 рублей 99 копеек за килограмм.



Немного смутила нас почти пустая полка с солью за 54 рубля 99 копеек.



В соседнем килограмм соли продавали всего за 7 рублей 50 копеек, и ее было в избытке.



На удивившие нас неделю назад лоток с четырьмя яблоками появились скидки. Его предлагают по 159 рублей 99 копеек. Но цена снижена только на зеленые, красные так и стоят 199 рублей 99 копеек за четыре штуки.



К разноцветному винограду, упакованному по полкило, мы уже привыкли, хотя его цена — 299 рублей 99 копеек (килограмм стоит 599 рублей 98 копеек), по-прежнему смущает.



Зато радуют цены на апельсины. Их уже можно купить по 87 рублей за килограмм!



На Центральном рынке испанские предлагают по 450 рублей!

Как же надо соскучиться по кабачками, чтобы купить килограмм за 389 рублей 99 копеек?
цены
дороже/дешевле
0
0
1
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионерка
9 минут назад
Я апельсины в один день вообще по 67 рублей в о кей взяла, большие, вкусные и сочные, а на следующий день они уже по 119 р были и мелкие, но тоже вкусные и сочные. Апельсины сейчас во всех магазинах хорошие и дешёвые. Сезон. А вот хурма уже не та, увы.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить