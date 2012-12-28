В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов, напротив, выросла в цене на 15 рублей 46 копеек.
«Похудела» дешевая корзина, в основном, из-за кур. В дискаунтере килограмм продают по 163 рубля 20 копеек. Правда, в магазине решили подстраховаться и добавили, что покупающим от 10 килограммов их продадут дороже — по 184 рубля 90 копеек за килограмм.
На Центральном рынке домашняя птица в цене не меняется, несмотря на то, что ажиотажного спроса не наблюдается.
— Людей ждем. В январе мало было покупателей, да и холодно. Вот зарплату получат и к нам пойдут, — надеется продавец птицы.
— Вы это мясо, наверное, уже неделю продаете? — спросила покупательница в мясных рядах.
Продавец промолчала.
— Напишите, что мы картошку по 30 рублей продаем! К нам тогда покупатели пойдут! — попросил нас продавец в овощном ряду, где картофель продают не дешевле 50 рублей за килограмм.
Самый дешевый картофель мы нашли в дискаунтере, но и там он 30 рублей не стоил. За килограмм просили 35 рублей 90 копеек.
В другом магазине цены были чуть повыше — 38 рублей 89 копеек, но картофель этот фасованный. Тот, который можно выбрать, стоил уже 47 рублей 99 копеек за килограмм.
Немного смутила нас почти пустая полка с солью за 54 рубля 99 копеек.
В соседнем килограмм соли продавали всего за 7 рублей 50 копеек, и ее было в избытке.
На удивившие нас неделю назад лоток с четырьмя яблоками появились скидки. Его предлагают по 159 рублей 99 копеек. Но цена снижена только на зеленые, красные так и стоят 199 рублей 99 копеек за четыре штуки.
К разноцветному винограду, упакованному по полкило, мы уже привыкли, хотя его цена — 299 рублей 99 копеек (килограмм стоит 599 рублей 98 копеек), по-прежнему смущает.
Зато радуют цены на апельсины. Их уже можно купить по 87 рублей за килограмм!
На Центральном рынке испанские предлагают по 450 рублей!
Как же надо соскучиться по кабачками, чтобы купить килограмм за 389 рублей 99 копеек?
