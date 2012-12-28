В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы

Теперь «артисту» грозит до 10 лет лишения свободы.

В Грязях готовится представить перед судом 45-летний местный житель, который обманным путём завладел чужим грузовиком.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, потерпевшей стала местные жительница. Она наняла мужчину для строительных работ на её участке, а сама уехала в длительную командировку. Внимание рабочего привлек грузовой автомобиль «Валдай». Мужчина разыграл целую сцену, чтобы обмануть мужа потерпевшей: привёл «неопровержимые» доказательства, что дама разрешила ему воспользоваться грузовиком, получил ключи и документы. После чего сел в кабину и был таков.В май 2025 года женщина вернулась домой и обнаружила промашу авто. Ущерб превысил 1,1 миллиона рублей.Полицейским удалось изъять пропажу и установить местонахождение похитителя. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.