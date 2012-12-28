Все новости
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В доме на улице 50 лет НЛМК снова авария: жильцы без воды и тепла
Общество
В Липецкой области будет скользко
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы

Теперь «артисту» грозит до 10 лет лишения свободы.

В Грязях готовится представить перед судом 45-летний местный житель, который обманным путём завладел чужим грузовиком.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, потерпевшей стала местные жительница. Она наняла мужчину для строительных работ на её участке, а сама уехала в длительную командировку. Внимание рабочего привлек грузовой автомобиль «Валдай». Мужчина разыграл целую сцену, чтобы обмануть мужа потерпевшей: привёл «неопровержимые» доказательства, что дама разрешила ему воспользоваться грузовиком, получил ключи и документы. После чего сел в кабину и был таков.

В май 2025 года женщина вернулась домой и обнаружила промашу авто. Ущерб превысил 1,1 миллиона рублей.

Полицейским удалось изъять пропажу и установить местонахождение похитителя. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Комментарии (2)

Бабушка
18 минут назад
Что за муж такой легковерный? Можно же было жене позвонить и спросить.
Александр Н.
сегодня, 09:18
У некоторых * явно с головой большие проблемы.
