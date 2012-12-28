В доме на Вермишева прорвало трубу горячего отопления: люди не могут выйти из подъезда из-за пара
Происшествия
сегодня, 09:05
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Теперь «артисту» грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, потерпевшей стала местные жительница. Она наняла мужчину для строительных работ на её участке, а сама уехала в длительную командировку. Внимание рабочего привлек грузовой автомобиль «Валдай». Мужчина разыграл целую сцену, чтобы обмануть мужа потерпевшей: привёл «неопровержимые» доказательства, что дама разрешила ему воспользоваться грузовиком, получил ключи и документы. После чего сел в кабину и был таков.
В май 2025 года женщина вернулась домой и обнаружила промашу авто. Ущерб превысил 1,1 миллиона рублей.
Полицейским удалось изъять пропажу и установить местонахождение похитителя. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
