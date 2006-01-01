Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать

Липецкую команду пополнили четыре новичка.

Взяли в команду и воспитанника СШ № 11 защитника Владимира Шелегеду (19.10.2008), в биографии которого пока только игры на первенство ЦФО. В нынешнем «Липецке» местный игрок – это прямо краснокнижная редкость.





Фото vk.com/mhktambov

Никак не может выбраться с предпоследнего места и хотя бы обозначить борьбу за место в плёй-офф МХК «Липецк». Вчера липчане на своём льду принимали «Ермак» из Ангарска Иркутской области и уступили – 1:3Не помогло даже то, что на 6-й минуте нападающий Иван Заречнёв вывел липчан вперёд – 1:0. Еще до конца первого периода форвард гостей Тиму Аплин восстановил равенство. Далее пошло «перетягивание каната»: обе команды имели шанс на успех. Ключевым стало удаление липецкого нападающего Ивана Антонова на 36-й минуте. Всего 24 секунды хватило гостям, чтобы наказать липчан в большинстве: отличился Артём Старовойтов.«Липецк» довольно рано снял вратаря – за 2 минуты и 7 секунд до конца третьего периода. А «Ермаку» на этот раз потребовались всего 28 секунд, чтобы воспользоваться ситуацией. Нападающий Никита Тунгусов на 59-й минуте отправил шайбу в пустые ворота…В этом матче за «Липецк» дебютировали два новичка, оба в тренде комплектования команды – приезжие. Самый опытный – защитник Семён Шемаров (17.02.2005, 182 см, 86 кг). Воспитанник новосибирского хоккея сменил уже много клубов - рыбинский «Полёт», питерские «Тайфун» и «Ленинградец», МХК «Калуга, правда почти к 21 году сыграл не так много – 47 матчей (с «Ермаком» провёл 48-й), отдал 2 голевые передачи. Если не отличиться заброшенной шайбой в Липецке и достигнет предельного возраста в молодёжном хоккее (21 год), то войдёт в историю, как хоккеист, не забивший ни одного гола.Сыграл за липчан и форвард Дамир Атнагулов (22.06.2007, 181 см, 70 кг) – для него это был дебют и вообще в НМХЛ. Уроженец Новокизнецка до сих пор выступал лишь в первенстве Сибирского и Дальневосточного федерального округов и в Студенческой хоккейной лиге.Перешёл в «Липецк», но не играл вчера форвард Владислав Тян (14.06.2007, 179 см, 77 кг). Он родом из Твери, был в заявке «Тверичей», но на лёд выходил нечасто: в нынешнем сезоне провёл 5 матчей в конференции «Запад» и забросил одну шайбу.