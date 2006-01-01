Все новости
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Общество
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
151
сегодня, 12:27
1

Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать

Липецкую команду пополнили четыре новичка.

Никак не может выбраться с предпоследнего места и хотя бы обозначить борьбу за место в плёй-офф МХК «Липецк». Вчера липчане на своём льду принимали «Ермак» из Ангарска Иркутской области и уступили – 1:3

Не помогло даже то, что на 6-й минуте нападающий Иван Заречнёв вывел липчан вперёд – 1:0. Еще до конца первого периода форвард гостей Тиму Аплин восстановил равенство. Далее пошло «перетягивание каната»: обе команды имели шанс на успех. Ключевым стало удаление липецкого нападающего Ивана Антонова на 36-й минуте. Всего 24 секунды хватило гостям, чтобы наказать липчан в большинстве: отличился Артём Старовойтов.

«Липецк» довольно рано снял вратаря – за 2 минуты и 7 секунд до конца третьего периода. А «Ермаку» на этот раз потребовались всего 28 секунд, чтобы воспользоваться ситуацией. Нападающий Никита Тунгусов на 59-й минуте отправил шайбу в пустые ворота…

В этом матче за «Липецк» дебютировали два новичка, оба в тренде комплектования команды – приезжие. Самый опытный – защитник Семён Шемаров (17.02.2005, 182 см, 86 кг). Воспитанник новосибирского хоккея сменил уже много клубов - рыбинский «Полёт», питерские «Тайфун» и «Ленинградец», МХК «Калуга, правда почти к 21 году сыграл не так много – 47 матчей (с «Ермаком» провёл 48-й), отдал 2 голевые передачи. Если не отличиться заброшенной шайбой в Липецке и достигнет предельного возраста в молодёжном хоккее (21 год), то войдёт в историю, как хоккеист, не забивший ни одного гола.

Сыграл за липчан и форвард Дамир Атнагулов (22.06.2007, 181 см, 70 кг) – для него это был дебют и вообще в НМХЛ. Уроженец Новокизнецка до сих пор выступал лишь в первенстве Сибирского и Дальневосточного федерального округов и в Студенческой хоккейной лиге.

Перешёл в «Липецк», но не играл вчера форвард Владислав Тян (14.06.2007, 179 см, 77 кг). Он родом из Твери, был в заявке «Тверичей», но на лёд выходил нечасто: в нынешнем сезоне провёл 5 матчей в конференции «Запад» и забросил одну шайбу.

Взяли в команду и воспитанника СШ № 11 защитника Владимира Шелегеду (19.10.2008), в биографии которого пока только игры на первенство ЦФО. В нынешнем «Липецке» местный игрок – это прямо краснокнижная редкость.

Фото vk.com/mhktambov
Хоккей
МХК «Липецк»
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Вообщем
42 минуты назад
Набрали игроков, которые не нужны больше никому.
