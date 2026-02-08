Все новости
Трасса «Липецк — Грязи» встала из-за ДТП
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Елецком районе
Происшествия
На грязинской трассе спасатели доставали женщину из автомобиля
Происшествия
В Липецкой области классическая зимняя погода продержится еще один день
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкие энергетики начали ремонт крупного теплопровода на улице Калинина
Общество
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
На расчистку липецких дорог от снега выведено 85 единиц спецтехники
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
сегодня, 10:43
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части

Пользователей Сети это возмущает.

Жительница Ельца прислала в редакцию GOROD48 фотографию автомобиля, припаркованного на проезжей части на улице Спутников, недалеко от рынка «Клён».

Женщину возмутил факт парковки посреди дороги, да к тому же в тёмное время суток, что повышает риск аварии.

Правда, на фото видны и сугробы вдоль дороги, которые доходят чуть ли не до половины машины. Обильные снегопады накрывали Липецкую область неделю назад, затем несколько дней с неба не падало ни пушинки, но заносы по-прежнему остались. Возможно, у хозяина авто просто не было другого варианта припарковать машину на ночь.

X3lBgZFbwtE_spZgkqiUKlZ3wOiwywr6fdrfP4BQqCytkbyOcI1SPClWJ4zNLXOgETfmcEM4SVNSYhhXu6ZA40yQ.jpg+2026-02-08-10.43.07.jpg
Парковка
Комментарии (1)

КОНТИНГЕНТ
20 минут назад
да отвезите на штраф стоянку!
