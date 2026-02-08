В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Общество
364
сегодня, 10:43
1
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Пользователей Сети это возмущает.
Женщину возмутил факт парковки посреди дороги, да к тому же в тёмное время суток, что повышает риск аварии.
Правда, на фото видны и сугробы вдоль дороги, которые доходят чуть ли не до половины машины. Обильные снегопады накрывали Липецкую область неделю назад, затем несколько дней с неба не падало ни пушинки, но заносы по-прежнему остались. Возможно, у хозяина авто просто не было другого варианта припарковать машину на ночь.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)