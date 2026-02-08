Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части

Пользователей Сети это возмущает.

Правда, на фото видны и сугробы вдоль дороги, которые доходят чуть ли не до половины машины. Обильные снегопады накрывали Липецкую область неделю назад, затем несколько дней с неба не падало ни пушинки, но заносы по-прежнему остались. Возможно, у хозяина авто просто не было другого варианта припарковать машину на ночь.









Жительница Ельца прислала в редакцию GOROD48 фотографию автомобиля, припаркованного на проезжей части на улице Спутников, недалеко от рынка «Клён».Женщину возмутил факт парковки посреди дороги, да к тому же в тёмное время суток, что повышает риск аварии.