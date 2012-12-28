«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев

В Тамбове прошла крайне любопытная игра.

По словам главного тренера Сергея Хрипункова, главным в этой игре был просмотр потенциальных новобранцев. В итоге из прошлогоднего состава в Тамбове сыграли лишь вратари Никита Яворский и Дмитрий Безбородов, а все 20 (!) полевых футболистов были либо новичками, либо кандидатами на усиление «сталеваров».









Состав "Металлурга", где немало таинственных имён

В стартовом составе, кроме Яворского, контракты с «Металлургом» уже были лишь у двоих центральных защитников – 19-летнего уроженца Нальчика Шоты Чихрадзе, которого «сталевары» на год арендовали у воронежского «Факела», и 18-летнего Дмитрия Боровикова из Белгорода, минувший год отыгравшего в составе «бронзового» призёра СФФ «Центр» «Металлурга-Оскола» из Старого Оскола.









Шота Чихрадзе









Дмитрий Боровиков





Остальным предстояло доказывать перед тренерами сою состоятельность. Среди кандидатов были и весьма примечательные личности. Например, сыгравший впереди Илья Жаров – в 25 лет практически легенда владимирского «Торпедо», за которое сыграл 172 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. На острие атаки Жаров постоянно менялся местами с Артёмом Нтумбой по прозвищу «Пантера», бывшим игроком Медийной футбольной лиги из команды 2Drots и известным блогером.









Артёма Нтумбу местная детвора после матча чуть не разорвала на сувениры

Помимо перечисленных в старте вышли воспитанник Академии Краснодара Артём Желанников (последняя команда «Оренбург-2»), Тимур Булатцев («Алания»), Савва Потапов («Динамо-М» Москва), Ярослав Рябов («Салют-М» Белгород, «Спартак-М» Кострома), Захар Подзолков («Салют-М», «Металлург-Оскол»), Егор Аксёнов («Рязань», «Космос»).









Егор Аксёнов из Рязани





Во втором тайме Хрипунков сменил почти весь состав, выпустив на поле ради просмотра очередную партию новичков, а на последние полчаса шанс получили юные воспитанники липецкого футбола Матвей Ивашов и Роман Ведищев (оба 2008 г.р.). С выходом перспективных парней, которые играют друг с другом с раннего детства, у «Металлурга» стало больше получаться в атаке.









Матвей Ивашов с мячом

Липчане гораздо лучше контролировали мяч, организовали с полдюжины подходов к чужим воротам, но реализовать их не сумели. Самый же реальный шанс был у хозяев ближе к концу матча, но заменивший Яворского на последнем рубеже Безбородов совершил самый красивый «сейв» в матче.









Яворский во втором тайме смотрел матч с трибуны. Рядом не принимавший участия в игре Никита Кононенко и играющий тренер вратарей Александр Кобзев

С 9 февраля липчане начнут второй сбор, на котором постараются сыграть дважды. Ближайший матч назначен на субботу, 14 февраля с вице-чемпионом СФФ «Центр» «Локомотивом» из Лисок. Ожидается, что в этом матче наша команда сыграет уже составом, приближенным к боевому, в ней состоится премьера известных новичков Дмитрия Савина, Владислава Агалакова и других. Игра запланирована на Центральном стадионе «Металлург», начало в 14:00. Вход свободный.













Липецкий «Металлург» завершил первый сбор контрольным матчем в крытом тамбовском манеже с местным «Спартаком», в котором экспериментальным составом уступил – 1:2.Сыгранности футболистам, некоторые из которых лишь считанные дни знакомы друг с другом, естественно, не хватало. В этом плане «Спартак» находился в более выигрышном положении, к тому же в отличие от липчан он выставил основу. Буквально за день до матча «красно-белые» объявили о подписании договоров с шестью новобранцами, из которых лучше знаком липецким болельщикам центральный защитник Павел Ходеев, в минувшем году выступавший за родной тульский «Арсенал-2», а затем успевший поиграть в «Серебре» за «Муром». В 2024 году он провёл 9 матчей в серебряном дивизионе и за наш «Металлург».На 15-й минуте игрок хозяев Александр Шмаров подал угловой, а Илья Купцов на ближней штанге исхитрился переправить мяч в ворота… пяткой. Тамбовчанин просто подставил ногу под летевший мяч, и тот по замысловатой траектории влетел в сетку.Спустя всего 2 минуты связка Шмаров–Купцов сработала вновь: первый выдал пас на ход партнёру и Купцов, убежав от защитников, отправил мяч в «домик» Яворскому – 2:0.«Металлург» не паниковал, а на 25-й минуте отыграл один мяч: выведенному на позицию Подзолкову удался обводящий удар.«Перцу» добавил и ветеран липецкого футбола 33-летний вингер Николай Иванников, который решил попробовать вновь вернуться в команду, в которой он на протяжении многих лет был одним из ведущих игроков. Трехкратный победитель зональных турниров второй лиги (в составах «Металлурга», «Акрона» и «Тосно») каши, мягко говоря, не портил, а однажды мог забить: взял игру на себя, ушёл от защитника и мощно пробил – мяч просвистел над перекладиной.Кроме того, за «Металлург» сыграли , Денис Алборов («Черноморец-М»), Никита Дронов («Знамя Труда»), Герман Забелин («Красное Знамя», КФК), Остап Рыжов («Сокол» Липецк), Максим Байкалов (СШ «Ленинградец»), Алексей Войченко («Локомотив» Лиски).