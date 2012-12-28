Все новости
Спорт
284
сегодня, 16:49

«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев

В Тамбове прошла крайне любопытная игра.

Липецкий «Металлург» завершил первый сбор контрольным матчем в крытом тамбовском манеже с местным «Спартаком», в котором экспериментальным составом уступил – 1:2.

По словам главного тренера Сергея Хрипункова, главным в этой игре был просмотр потенциальных новобранцев. В итоге из прошлогоднего состава в Тамбове сыграли лишь вратари Никита Яворский и Дмитрий Безбородов, а все 20 (!) полевых футболистов были либо новичками, либо кандидатами на усиление «сталеваров».

7371.jpg

Состав "Металлурга", где немало таинственных имён

В стартовом составе, кроме Яворского, контракты с «Металлургом» уже были лишь у двоих центральных защитников – 19-летнего уроженца Нальчика Шоты Чихрадзе, которого «сталевары» на год арендовали у воронежского «Факела», и 18-летнего Дмитрия Боровикова из Белгорода, минувший год отыгравшего в составе «бронзового» призёра СФФ «Центр» «Металлурга-Оскола» из Старого Оскола.

DSC_5901.JPG

Шота Чихрадзе

DSC_5794.JPG

Дмитрий Боровиков

Остальным предстояло доказывать перед тренерами сою состоятельность. Среди кандидатов были и весьма примечательные личности. Например, сыгравший впереди Илья Жаров – в 25 лет практически легенда владимирского «Торпедо», за которое сыграл 172 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. На острие атаки Жаров постоянно менялся местами с Артёмом Нтумбой по прозвищу «Пантера», бывшим игроком Медийной футбольной лиги из команды 2Drots и известным блогером.

DSC_5786.JPG

Артёма Нтумбу местная детвора после матча чуть не разорвала на сувениры

Помимо перечисленных в старте вышли воспитанник Академии Краснодара Артём Желанников (последняя команда «Оренбург-2»), Тимур Булатцев («Алания»), Савва Потапов («Динамо-М» Москва), Ярослав Рябов («Салют-М» Белгород, «Спартак-М» Кострома), Захар Подзолков («Салют-М», «Металлург-Оскол»), Егор Аксёнов («Рязань», «Космос»).

DSC_5817.JPG

Егор Аксёнов из Рязани

Сыгранности футболистам, некоторые из которых лишь считанные дни знакомы друг с другом, естественно, не хватало. В этом плане «Спартак» находился в более выигрышном положении, к тому же в отличие от липчан он выставил основу. Буквально за день до матча «красно-белые» объявили о подписании договоров с шестью новобранцами, из которых лучше знаком липецким болельщикам центральный защитник Павел Ходеев, в минувшем году выступавший за родной тульский «Арсенал-2», а затем успевший поиграть в «Серебре» за «Муром». В 2024 году он провёл 9 матчей в серебряном дивизионе и за наш «Металлург».

DSC_5969.JPG

Ходеев проявил себя истинным вожаком спартаковской обороны.

На 15-й минуте игрок хозяев Александр Шмаров подал угловой, а Илья Купцов на ближней штанге исхитрился переправить мяч в ворота… пяткой. Тамбовчанин просто подставил ногу под летевший мяч, и тот по замысловатой траектории влетел в сетку.

Спустя всего 2 минуты связка Шмаров–Купцов сработала вновь: первый выдал пас на ход партнёру и Купцов, убежав от защитников, отправил мяч в «домик» Яворскому – 2:0.

«Металлург» не паниковал, а на 25-й минуте отыграл один мяч: выведенному на позицию Подзолкову удался обводящий удар.


Гол Подзолкова. Бесценные комментарии расстроенных тамбовских футболистов пришлось подзезать. Видео ФК «Металлург»

Во втором тайме Хрипунков сменил почти весь состав, выпустив на поле ради просмотра очередную партию новичков, а на последние полчаса шанс получили юные воспитанники липецкого футбола Матвей Ивашов и Роман Ведищев (оба 2008 г.р.). С выходом перспективных парней, которые играют друг с другом с раннего детства, у «Металлурга» стало больше получаться в атаке.

DSC_5914.JPG

Матвей Ивашов с мячом

«Перцу» добавил и ветеран липецкого футбола 33-летний вингер Николай Иванников, который решил попробовать вновь вернуться в команду, в которой он на протяжении многих лет был одним из ведущих игроков. Трехкратный победитель зональных турниров второй лиги (в составах «Металлурга», «Акрона» и «Тосно») каши, мягко говоря, не портил, а однажды мог забить: взял игру на себя, ушёл от защитника и мощно пробил – мяч просвистел над перекладиной.

DSC_5967.JPG

Николай Иванников снова в игре. Получится ли в очередной раз вернуться в родной клуб?

Кроме того, за «Металлург» сыграли , Денис Алборов («Черноморец-М»), Никита Дронов («Знамя Труда»), Герман Забелин («Красное Знамя», КФК), Остап Рыжов («Сокол» Липецк), Максим Байкалов (СШ «Ленинградец»), Алексей Войченко («Локомотив» Лиски).

Липчане гораздо лучше контролировали мяч, организовали с полдюжины подходов к чужим воротам, но реализовать их не сумели. Самый же реальный шанс был у хозяев ближе к концу матча, но заменивший Яворского на последнем рубеже Безбородов совершил самый красивый «сейв» в матче.

DSC_5881.JPG

Яворский во втором тайме смотрел матч с трибуны. Рядом не принимавший участия в игре Никита Кононенко и играющий тренер вратарей Александр Кобзев

С 9 февраля липчане начнут второй сбор, на котором постараются сыграть дважды. Ближайший матч назначен на субботу, 14 февраля с вице-чемпионом СФФ «Центр» «Локомотивом» из Лисок. Ожидается, что в этом матче наша команда сыграет уже составом, приближенным к боевому, в ней состоится премьера известных новичков Дмитрия Савина, Владислава Агалакова и других. Игра запланирована на Центральном стадионе «Металлург», начало в 14:00. Вход свободный. 

DSC_5939.JPG

DSC_5952.JPG
