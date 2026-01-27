Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»

GOROD48 уже известны их имена.

По информации GOROD48 речь идёт об авторе гола вингере Захаре Подлолкове (07.02.2005., 175 см, 69 кг), воспитаннике белгородского «Салюта», минувший сезон отыгравшего в составе «бронзового» призёра СФФ «Центр» «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола; воспитаннике столичного «Динамо» Савве Потапове (14.08.2007, 181 см, 77 кг) и хавбеке из СШ «Ленинградец» Максиме Байкалове (13.09.2006). Последний уже успел наделать шуму в команде, во время тестовых испытаний оказавшись одним из самых выносливых футболистов. Байкалов до последнего держался на дистанции вместе с признанными лидерами капитаном и победителем испытаний Дмитрием Пахомовым и Егором Ананьевым.









Самые выносливые в команде (слева направо) Байкалов, Ананьев, Пахомов