Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ее уволили за взятки, а так-то резюме в порядке
Неделя 48
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кто соскучился по кабачкам по 389 рублей 99 копеек?
Общество
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
Из-за сугробов ельчане начали парковать автомобили на проезжей части
Общество
Теплоснабжение на улице Калинина в Липецке восстанавливается после ремонта
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Происшествия
Усиление не помогло. Даже с новичками «Липецк» продолжает проигрывать
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Читать все
Спорт
503
сегодня, 18:10
3

Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»

GOROD48 уже известны их имена.

После матча в Тамбове главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков призвал не зацикливаться на результате товарищеской игры (1:2), указав, что главной целью игры был просмотр новичков.

– В первую очередь хотели посмотреть на футболистов – как они думают, как перестраиваются. Была установка забрать мяч под свой контроль, что во втором тайме у нас получилось. Пищу для размышлений наш тренерский штаб получил, теперь будем разговаривать по каждому кандидату.

Хрипунков сообщил, что по итогам первого сбора и матча в Тамбове в команде останутся три футболиста.

По информации GOROD48 речь идёт об авторе гола вингере Захаре Подлолкове (07.02.2005., 175 см, 69 кг), воспитаннике белгородского «Салюта», минувший сезон отыгравшего в составе «бронзового» призёра СФФ «Центр» «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола; воспитаннике столичного «Динамо» Савве Потапове (14.08.2007, 181 см, 77 кг) и хавбеке из СШ «Ленинградец» Максиме Байкалове (13.09.2006). Последний уже успел наделать шуму в команде, во время тестовых испытаний оказавшись одним из самых выносливых футболистов. Байкалов до последнего держался на дистанции вместе с признанными лидерами капитаном и победителем испытаний Дмитрием Пахомовым и Егором Ананьевым.

photo_2026-01-27_14-32-40.jpg

Самые выносливые в команде (слева направо) Байкалов, Ананьев, Пахомов

Важно, что трое молодых футболистов подпишет договоры на весьма скромных условиях, что позволит «Металлургу» сэкономить, а спортсменам даст трамплин в карьере.

Увы, не попадёт в команду Николай Иванников: 33-летний лидер «Металлурга» на протяжении нескольких сезонов не сумел войти в одну реку в третий или четвертый раз. GOROD48 выяснил, что тренеры не ставят под сомнение высокую квалификацию опытного Иванникова, но решили дать дорогу молодым, в частности, играющему на одной с ним позиции 18-летнему Матвею Ивашову.

На будущей неделе «сталеваров» ждут весьма громкие трансферы, первый из которых уже завтра.

Определился и график контрольных игр «Металлурга» в ближайшее время: 14 февраля «сталевары» примут на Центральном стадионе Липецка «Локомотив» из Лисок (начало в 14:00), а 21 февраля с чемпионом СФФ «Центр» и возмутителем спокойствия в Кубке России «Кристалом-МЭЗТ» из Борисоглебска.
Футбол
«Металлург»
Сергей Хрипунков
1
0
0
5
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ларь
7 минут назад
Вот из Кристалла и возьмите игроков, у них желание высочайшее.
Ответить
Болейщик
8 минут назад
Вперёд команда, пора побеждать и показывать красивою игру.
Ответить
Игорь
10 минут назад
Тренер молодежки которая проигрывала всем подряд дает интервью бла бла бла бла бла как же опустился металлург в кфк играть да нет на область и то не факт там сокол елец
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить