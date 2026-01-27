В Грязях наёмный рабочий разыграл драматическую сцену, чтобы завладеть автомобилем заказчицы
Спорт
сегодня, 18:10
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
GOROD48 уже известны их имена.
– В первую очередь хотели посмотреть на футболистов – как они думают, как перестраиваются. Была установка забрать мяч под свой контроль, что во втором тайме у нас получилось. Пищу для размышлений наш тренерский штаб получил, теперь будем разговаривать по каждому кандидату.
Хрипунков сообщил, что по итогам первого сбора и матча в Тамбове в команде останутся три футболиста.
По информации GOROD48 речь идёт об авторе гола вингере Захаре Подлолкове (07.02.2005., 175 см, 69 кг), воспитаннике белгородского «Салюта», минувший сезон отыгравшего в составе «бронзового» призёра СФФ «Центр» «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола; воспитаннике столичного «Динамо» Савве Потапове (14.08.2007, 181 см, 77 кг) и хавбеке из СШ «Ленинградец» Максиме Байкалове (13.09.2006). Последний уже успел наделать шуму в команде, во время тестовых испытаний оказавшись одним из самых выносливых футболистов. Байкалов до последнего держался на дистанции вместе с признанными лидерами капитаном и победителем испытаний Дмитрием Пахомовым и Егором Ананьевым.
Самые выносливые в команде (слева направо) Байкалов, Ананьев, Пахомов
Важно, что трое молодых футболистов подпишет договоры на весьма скромных условиях, что позволит «Металлургу» сэкономить, а спортсменам даст трамплин в карьере.
Увы, не попадёт в команду Николай Иванников: 33-летний лидер «Металлурга» на протяжении нескольких сезонов не сумел войти в одну реку в третий или четвертый раз. GOROD48 выяснил, что тренеры не ставят под сомнение высокую квалификацию опытного Иванникова, но решили дать дорогу молодым, в частности, играющему на одной с ним позиции 18-летнему Матвею Ивашову.
На будущей неделе «сталеваров» ждут весьма громкие трансферы, первый из которых уже завтра.
Определился и график контрольных игр «Металлурга» в ближайшее время: 14 февраля «сталевары» примут на Центральном стадионе Липецка «Локомотив» из Лисок (начало в 14:00), а 21 февраля с чемпионом СФФ «Центр» и возмутителем спокойствия в Кубке России «Кристалом-МЭЗТ» из Борисоглебска.
