Убийцу семьи пенсионеров задержали 10 лет спустя

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о разбойном нападении и убийстве трех жителей села Горицы Добровского района задержан пятый участник преступной группы, находившийся в федеральном розыске более 10 лет. Действия 34-летнего фигуранта следствием квалифицированы в соответствии с п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, совершённый группой лиц по предварительному сговору), «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем).

Следствием установлено, что пятеро жителей Лебедянского района, договорившись о разбойном нападении на супружескую пару, проживавшую в селе Горицы, вечером 27 декабря 2008 года приехали в Добровский район. Оставив автомобиль в неприметном месте, они пришли в дом пенсионеров. Сообщив хозяевам о поломке автомобиля, попросились переночевать. Ни о чем не подозревая, хозяйка дома, которая была хорошо знакома с гостьей, торговавшей одеждой в селе, впустила компанию в дом.

Воспользовавшись тем, что хозяева потеряли бдительность, злоумышленники совершили разбойное нападение на хозяйку дома, её супруга и 45-летнего сына, требуя от них деньги и ценные вещи. Пытая женщину, они сломали ей позвонки и задушили. По такому же сценарию злоумышленники расправились с её мужем и сыном, скончавшимся от асфиксии. Похитив почти сто тысяч рублей и другое имущество потерпевших, фигуранты скрылись в надежде на то, что следы преступления будут уничтожены огнем. Перед уходом они открыли газовые конфорки и оставили на столе зажженную свечу. Однако взрыва не произошло. На следующий день тела родителей обнаружила их дочь, приехавшая с гостинцами к новогоднему столу.



Для раскрытия и расследования особо тяжкого преступления тогда была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты регионального СКР. В ходе допроса местных жителей, следствию удалось установить, что в доме у потерпевших часто останавливались для временного проживания цыгане, занимающиеся торговлей. Эта информация стала отправной точкой в ходе организации расследования дерзкого убийства. Благодаря плодотворной работе следователя и оперативных работников управления внутренних дел, были установлены лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления. В мае 2009 года по подозрению в совершении убийства задержаны четверо цыган, которые не признали своей вины и выдвигали свои версии произошедшего, обличая друг друга. Следствием была проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, что позволило суду вынести обвинительный приговор. Приговором суда им было назначено наказание в виде 74 лет лишения свободы на четверых. Пятому участнику преступной группы удалось скрыться от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Спустя 10 лет злоумышленника задержали на территории Тамбовской области, где он проживал под чужим именем. При предъявлении неопровержимых улик он признался в содеянном, подтвердив свои показания при их проверке в доме потерпевших. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



