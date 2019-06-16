Происшествия

35 минут назад

Под Липецком рейсовый автобус снес столб

8 709
#дтп
Под Липецком рейсовый автобус снес столб
Сегодня рейсовый автобус №105 «Ц. Рынок- Сухая Лубна» в Новой Деревне снес столб. Об этом сообщает сообщество «ЧП 48 Липецк Новости»

8 709
#дтп

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

4 минуты назад
Конкретно этот автобус 105 маршрута систематически нарушает ПДД. Не единожды у Добростроя подрезает автомобили и едет прямо, там где только поворот на право к Добрострою.Звонки руководству не к чему не привели. Видимо буду посылать видео с регистратора в гибдд, там наверно примут меры.
ответить

Ресурс не вечный

7 минут назад
От старости все отвалилось у него , да ещё как таможили и оформляли его это вопрос
ответить

Человек

10 минут назад
Наверное артомошка мзду повысел!
ответить

Да

13 минут назад
Не везет этому желтому ману, неделю назад в Борино тосол потек, сегодня столб....Да за рулями рулилы иногда сидят, норовят обогнать , а про набитый салон забывают...
ответить

Бабка

23 минуты назад
Это потому что * хохол за монетами полез
ответить

Asevv

23 минуты назад
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo
ответить

indezit

29 минут назад
Ну, бывает.
ответить

Водитель профессианал

30 минут назад
Потому что за рулём автобусов сейчас много непрофессианальных водителей. Я водитель автобуса с 20-летним стажем и я профессианал. Надо платить зарплату больше.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке водитель «Ауди» скрылся с места ДТП
#дтп
11
В Липецке водитель «Ауди» скрылся с места ДТП

50 минут назад

Происшествия
Полку кандидатов в губернаторы Липецкой области прибыло
#выборы #губернатор
13
Полку кандидатов в губернаторы Липецкой области прибыло

55 минут назад

Происшествия
На Соколе утонул мужчина
#утопление
16
На Соколе утонул мужчина

сегодня, 18:58

Происшествия
В липецком баре избили мужчину
#драка
58
В липецком баре избили мужчину

сегодня, 17:48

Происшествия
В Задонском районе ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку
#поиск пропавших
В Задонском районе ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку

сегодня, 16:48

Происшествия
Липецкие пожарные и соседи спасли пожилую женщину из горящей квартиры
#пожар #спасение
13
Липецкие пожарные и соседи спасли пожилую женщину из горящей квартиры

сегодня, 15:02

Происшествия