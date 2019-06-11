В Липецкую область на «Школу безопасности» приехали 239 подростков

На территории Данковского района стартовали региональные слет-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности». За право называться самыми умелыми и выносливыми будут бороться 27 команд, общей численностью 239 человек. Уже во второй раз почетными участниками соревнований стала команда из ДНР.



Вчера прошел первый этап состязаний - комбинированная пожарная эстафета. За его прохождением следила судейская бригада, состоящая из опытных людей, профессионалов пожарного и спасательного дела. Соревнования пройдут в течение трех дней, каждый из которых представляет собой определенный этап.



Слет «Школы безопасности» проводится для формирования у учащихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.



