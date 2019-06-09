В Ельце прошли кавалерийские игры

Кавалерийские игры собрали любителей истории и джигитовки

На лыжной базе города Ельца состоялись «II Кавалерийские игры», погрузившие зрителей в атмосферу эпохи конца XIX, начала XX веков. Участниками стали несколько клубов из Москвы, Воронежа.



Члены елецкого конно-спортивного клуба «Кристалл» обратились к теме гусарской выправки и подготовки.



В 1896 году в Ельце был расквартирован 52-й драгунский Нежинский полк. В 1907 году полк стал именоваться 18-м Нежинским гусарским полком, а в 1909 году за заслуги перед Отечеством полк получил особый знак отличия - Георгиевские трубы. Полк имеет героическую боевую историю: прославился в сражении под Мукденом Русско-японской войны, участвовал в судьбоносном для страны Бородинском сражении Отечественной войны 1812 года. На Бородинском поле установлен памятный знак полку, на котором написано: «Верность и силы Нежинцев, как кровь павших в бою, отданы Царю и Родине…» Полк играл значительную роль в жизни города: и экономическую, и культурную. Прошло больше ста лет, но город до сих пор помнит о своих кавалеристах. Вот и весь проект исторической реконструкции получил название «Возвращение нежинских гусар в Елец». Под эгидой проекта прошло уже несколько мероприятий.



На празднике исторической реконструкции зрители увидели конные игры. Участники в полной боевой выкладке гусаров погрузили в историческую эпоху жизни военных кавалеристов Русской императорской армии. Вниманию публики были представлены военная игра «Джим-Хана», эстафета «Полковое знамя» и состязание «Скачки». После состязаний состоялся бал, танцевальные пары в костюмах эпохи двигались под романсы в исполнении М.Медных. В течение дня прошли пленер со студентами колледжа искусств им.Т.Н.Хренникова, мастер-классы и конкурс живописи для всех желающих, сообщили в администрации Ельца.



Фото: vk.com/elets_adm

