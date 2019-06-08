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«Застывшее время»: старинное зеркало и тайник для домового в заброшенной деревне

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#Застывшее время
«Застывшее время»: старинное зеркало и тайник для домового в заброшенной деревне

Необычные находки в опустевшем селе удивили нас.

Некогда зажиточная деревня Ольхи стала заброшенной в начале XXI века. А пару сотен лет назад здесь кипела жизнь. Сейчас об этом напоминают лишь полуразрушенные дома. В некоторых из них были по две печи, сохранились большие настенные часы, иконы. 

Одной из удивительных находок в этой заброшенной деревне Милославского района соседней с Липецкой Рязанской области стало напольное зеркало в старинной деревянной раме. Ещё одна находка озадачила нас - похожий на тайник необычный шкаф в стене - в нем мы обнаружили тарелку и предположили, что местные жители сделали его по каким-то старинным поверьям для того, чтобы задабривать домового.
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#Застывшее время

Комментарии (3)

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Агафья Лыкова

21 минуту назад
Если стена выходит на улицу, то похоже на "холодильник" Такие даже в первых кирпичных 9-этажках есть. Обычно в кухне под окном. Ну и название вина пора бы вам знать.
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Каменей век

28 минут назад
Такой будет вся Россия если партия власти Единая Россия ещё будет у руля .
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история

28 минут назад
шкафчик в стене - своего рода холодильник!
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