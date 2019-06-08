«Застывшее время»: старинное зеркало и тайник для домового в заброшенной деревне

Необычные находки в опустевшем селе удивили нас.



Некогда зажиточная деревня Ольхи стала заброшенной в начале XXI века. А пару сотен лет назад здесь кипела жизнь. Сейчас об этом напоминают лишь полуразрушенные дома. В некоторых из них были по две печи, сохранились большие настенные часы, иконы.



Одной из удивительных находок в этой заброшенной деревне Милославского района соседней с Липецкой Рязанской области стало напольное зеркало в старинной деревянной раме. Ещё одна находка озадачила нас - похожий на тайник необычный шкаф в стене - в нем мы обнаружили тарелку и предположили, что местные жители сделали его по каким-то старинным поверьям для того, чтобы задабривать домового.

