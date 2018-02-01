С бывшего начальника УКСа Ельца спросят за не построенный вовремя детсад

Генпрокуратура сочла незаконным прекращенного уголовного дела Елецким отрелом СУ СК РФ по Липецкой области.

Депутат областного Совета, ельчанин Павел Евграфов, получил ответ из Генпрокуратуры РФ на свое обращение о незаконном, по его мнению, прекращении расследования уголовного дела в отношении и.о. начальника МКУ «Управление капитального строительства» Ельца Виталия Трубицина, действия которого позволили заработать частной строительной организации на строительстве детского сада. Из полученного Павлом Евграфовым документа следует, что в Елецком следственном отделе СУ СК РФ по Липецкой области поспешили с отказным постановлением по возбужденному в марте 2016 года уголовному делу.Из фабулы постановления о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 285-й Уголовного кодекса РФ («злоупотребление должностными полномочиями») следует, что в июне 2015 года между УКСом Ельца и ООО «Компания ЮГ» был заключен договор на строительство детского сада в микрорайоне Александровский. Закончить работы подрядчик должен был до 25 декабря того же года, но со взятыми на себя обязательствами не справился. Это, впрочем, не помешало на тот момент и.о. директора УКСа Виталию Трубицину подписать ряд актов КС-2 с подрядчиком, что позволило руководству фирмы получить из бюджета области 8,4 млн рублей за невыполненные работы по канализации объекта, уличному освещению, благоустройству прилегающей территории.В марте 2016 года в СУ СК РФ по Липецкой области считали, что Виталий Трубицын совершил коррупционное преступление. Но возбужденное уголовное дело закончилось впоследствии вынесением постановления о его прекращении, что вызвало недоумение депутата областного Совета Павла Евграфова. Обратившись в Генпрокуратуру, он получил ответ, что данное уголовное дело отменено преждевременно.В Ельце стало доброй традицией сажать руководителей УКСа за коррупционные преступления. Так, в 2010 году руководителя УКСа Валерия Андреева, обвиненного по части первой статьи 286 УК РФ в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, судили за то, что он перечислил 8 миллионов рублей на счет белгородской фирмы «Капитал-Строй» за благоустройство городского парка еще до проведения конкурса на эти работы (затем этот чиновник утвердил в документах заведомо ложные сведения о стоимости якобы выполненных заказчиком работ на эту сумму). Андреева приговорили к трем годам лишения свободы условно Потом, в 2013 году, 285-ю статью УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями») инкриминировали другому начальнику УКСа, Евгению Воробьеву. Тот перечислил на расчетный счет ООО «Сетолит» порядка 8 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на строительство второй очереди котельной в микрорайоне «Александровский» без каких-либо на то оснований.- Казалось бы, третьим в этом позорном списке должен был стать Виталий Трубицын, ведь он сделал все так, как его предшественники: перечислил бюджетные средства фирме, не исполнившей взятые на себя обязательства. Да и сумма была прежней - 8 миллионов рублей. Но в этом случае правоохранительная система отчего-то дала сбой. Теперь же, после реакции Гепрокуратуры, есть основание считать, что Виталий Трубицын сядет на скамью подсудимых, - комментирует GOROD48 ситуацию Павел Евграфов.Кстати, по его же депутатскому запросу Гепрокуратура реанимировала расследование еще одного безосновательно прекращенного уголовного дела - по факту противозаконных действий мэрии Ельца в отношении демонтажа установленных в городе рекламных конструкций, что привело к существенному нарушению имущественных интересов коммерческих организаций и физических лиц.