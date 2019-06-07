Компания Ростсельмаш провела тест-драйв агротехники

В конце мая в селе Доброе Липецкой области состоялся демонстрационный показ сельскохозяйственной техники Ростсельмаш. Официальный дилер производителя сельхозтехники Октябрьское представил липецким аграриям трактор RSM 2375, универсальный зерноуборочный комбайн ACROS 595 Plus, самоходный опрыскиватель VERSATILE SP 275, прицепной опрыскиватель.

Демо-показ посетили представители более трех десятков хозяйств региона. Подобные мероприятия компания проводит регулярно. Для сельхозпроизводителей такие показы особенно интересны тем, что агромашины можно было не только посмотреть, но и провести тест-драйв.

«Такие встречи с аграриями очень важны, - рассказал региональный представитель Ростсельмаш Роман Кузнецов. - Каждый демонстрационный показ позволяет собрать партнеров, с которыми и для которых работаем. Наша задача сделать так, чтобы фермеры могли повышать производительность своего труда с современной агротехникой, для этого требуется обеспечить максимальный комфорт их рабочих мест - транспорта. На демонстрационных показах сельхозпроизводители знакомятся с техникой в действии, но не только. Здесь можно пообщаться с сервисными службами, уточнить вопросы по ценам, разным вариантам оплаты техники, программам поддержки, решить, какая именно техника потребуется».

Владимир Дымов занимается фермерством с 2014 года. О работе на опрыскивателе из линии VERSATILE знает не по наслышке: «Спецтехнику приобрели через агролизинг, очень довольны как ею, так и сопровождением — получаем необходимое и качественное сервисное обслуживание, оригинальные запчасти доставляют очень быстро. Сам опрыскиватель полностью отвечает заявленным производителем техническим характеристикам, доступен в эксплуатации. Свои поля обрабатываем с его помощью уже год, очень довольны».

После знакомства с техникой фермеры смогли увидеть ее в действии. Так, трактор Ростсельмаш 2375 был разработан инженерами канадского подразделения компании, сегодня он адаптирован с учётом российских требований, и выпускается на производственной площадке в Ростове-на-Дону. Эта модель проста в обслуживании, экономична, при агрегатировании с современными орудиями может использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ.

Большой интерес у участников мероприятия вызвал самоходный опрыскиватель VERSATILE SP 275. Внешне похожий на изящную стрекозу, он не зря называется «умной машиной». В мощной, надежной и высокопроизводительной машине разработчики уделили особое внимание сведению к минимуму износа механизмов и стабильности штанги в работе для высокоточного и равномерного внесения рабочих растворов. Система электронных датчиков и автобана позволяет машине самостоятельно обходить препятствия, опуская или приподнимая штанги опрыскивателя. Управлять поливом можно как из кабины, так и с помощью полевого компьютера с функцией автовождения и автоматического управления секциями.

Также был представлен универсальный зерноуборочный комбайн

ACROS 595 Plus — он хорошо известен аграриям своим бережным отношением к зерну и соломе, простотой настроек, удобным рабочим местом и низким расходом топлива для машин подобного класса. Такой комбайн способен убрать за сезон свыше 1 000 га самых разнообразных культур, начиная с ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнечником.

АО «Октябрьское»



