Липецкий хоккеист-«непатриот» может вернуться в Россию

В услугах Дмитрия Куликова заинтересован ярославский «Локомотив».

По информации GOROD48, единственный липчанин, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), 29-летний защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов в будущем сезоне может вернуться на родину.



«Виннипег» не прочь избавиться от хоккеиста, которого постоянно мучают травмы, но которому нужно платить высокую зарплату: в 2017 году с ним был заключен контакт на три года с общей зарплатой в 13 миллионов долларов. В НХЛ действует потолок зарплат (не более 80 миллионов долларов на всю команду), а средний заработок Дмитрия – так зазываемый «кэпхит», который каждый сезон учитывается при расчете трат на хоккеистов – составляет около 4,3 миллиона.



Заокеанские СМИ сообщают, что «Виннипег» готов разорвать контракт, который должен действовать еще один сезон, и найти себе более молодого и «дешевого» защитника. Правда, за океаном трудовые права работника серьезно защищены, и прервать договорные отношения без согласия самого Дмитрия клубу вряд ли удастся.



Между тем, появилась информация, что ярославский «Локомотив» предлагает Дмитрию усилить его состав. В «Локо» Куликов мог бы стать заменой перешедшему в столичный «Спартак» опытному 34-летнему защитнику Александру Кутузову.



Добавим, что Ярославль – не чужой город для Дмитрия. В свое время, покинув Липецк, он отправился продолжать свое хоккейное образование в ярославский спортинтернат, а во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 даже играл в КХЛ за «Локомотив».



Любопытно, что на заре своей карьеры Дмитрий подчеркивал, что не хочет играть в России, а стремится за океан. За это его даже обвиняли в непатриотизме. Куликов слова подтверждал делом: в 17 лет он уехал в Юниорскую лигу Квебека (провинция в Канаде, прим.), и уже оттуда пробился в НХЛ, в которой отыграл 10 сезонов за «Флориду», «Баффало» и «Виннипег».



В минувшем сезоне из-за травм принял участие в 57 (из 82-х) матчах «Виннипега» в регулярном чемпионате, в которых набрал 8 (0+8) очков, а также в 6-ти играх серии плей-офф против «Сент-Луиса» (очков не набирал), в которой его команда уступила – 2-4.



Фото: Winnipeg Jets





