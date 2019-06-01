Экс-игрок «Металлурга» стал героем футбольного Белгорода

Илья Молтенинов наконец-то нашел "свою" команду, в составе которой забил 8 голов за сезон.

Липецкий «Металлург» свой заключительный матч сезона с обнинским «Квантом» (в котором для «сталеваров» на кону будут стоять «бронзовые» медали), как и остальные команды группы «Центр», проведет завтра, 2 июня.

А красногорский «Зоркий» и белгородский «Салют» свой матч последнего тура провели раньше всех: гости из Белгорода выиграли – 4:0, а героем матча стал 23-летний атакующий полузащитник Илья Молтенинов, ранее выступавший в красно-черной футболке «Металлурга».

Молтенинов открыл счет на 12-й минуте, ворвавшись в чужую штрафную с левого фланга и расчетливым ударом поразив дальнюю «девятку». Он же и снял все вопросы о победителе на 51-й минуте, после разрезающего паса партнера по команде Александра Агеева пробив в одно касание.

Мог Илья сделать и хет-трик, когда мяч после его удара головой угодил в штангу. Но «Салют» все равно выжал из этой атаки максимум: Александр Сныткин добил мяч в сетку. Точку в матче на 90-й минуте поставил Дмитрий Переверзев, блеснувший индивидуальным мастерством в чужой штрафной – 4:0.

Любопытно, что все 4 голевые атаки «Салют» начал после ввода мяча из аута.

Белгородцы, в прошлом сезоне занявшие 2-е место в «Центре», но растерявшие летом почти весь состав, в нынешнем сезоне превратились в середняков турнира. Молтенинов перешел в команду летом, и стал лучшим игроком и бомбардиром – всего на его счету 8 голов за сезон.

Илья выступал в «Металлурге» в сезоне 2015/16, провел 10 матчей, голов не забивал и по окончании чемпионата собрал вещи, после чего засветился в «Калуге», столичном «Велесе», ростовской «Академии имени В. Понедельника», но свою команду, похоже, нашел только в Белгороде.

Печальным оказалось завершение сезона для «Зоркого», который после осенней части сезона конкурировал с «Металлургом» за 3-е место. Но поддерживавший команду мэр Красногорска Радий Хабиров был переведен на работу врио республики Башкирии, в «Зорком начались трудные времена, многие лидеры разошлись.

Известнейший в прошлом футболист, пока еще тренер «Зоркого» Сергей Юран на пресс-конференции после разгрома от «Салюта» сказал следующее:

- Нас покинули больше 11 человек, играли местными игроками. Сегодня дал шанс тем, кто мало играл, чтобы получить информацию о них. Можно проиграть, но с желанием и самоотдачей. Нам же не хватает уровня. Забили бы при 0:1, может быть, ход игры и поменялся бы. На следующий сезон надо оставить ребят, которые хотят играть, а не тех, у кого «премий нет». Для себя надо стараться и для болельщиков

Видео ФК «Зоркий» (комментатор называет Молтенинова Молтечиновым, но это ошибка).