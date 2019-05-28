Липецкие полицейские покорили всю Россию футбольным мастерством

Наши силовики взяли "бронзу" на Всероссийском турнире "Динамо" и явили миру нового "звездного" вратаря.

Сборная УМВД РФ по Липецкой области завоевала «бронзовые» медали Всероссийских соревнований общества «Динамо» по мини-футболу среди сотрудников внутренних дел.

На поле спортивно-оздоровительного комплекса «Гигант» в Крымске (Краснодарский край) под руководством тренера Виталия Бондаря отправились липецкие полицейские, которые лучше всех в регионе умеют играть в футбол.

И липчане задали жару уже на групповой стадии. Попав в «группу смерти», наши стражи порядка проявили и мастерство, и характер, выиграв все свои поединки: коллег из Калмыкии они победили – 2:1, команду Астрахани – 5:2, самых дальних гостей соревнований из Камчатки – 6:2, а сборную Карачаево-Черкессии разгромили со счетом 9:1.

Заняв первое место в группе, Бондарь и Ко вышли в полуфинал, где встретились со сборной УМВД РФ по Рязанской области. Матч прошел под проливным дождем на скользком поле, в результате соперники забили три мяча после невероятных рикошетов и выиграли – 4:2.

Липчанам в матче за 3-е место пришлось еще раз встретиться с командой полицейских из Калмыкии – основное время принесло ничью – 2:2, а в серии пенальти сильнее оказалась наша команда – 5:4.

В финале команда УМВД РФ по Курганской области победило рязанцев и стала победительницей соревнований.

Игра липчан оставила сильное впечатление. Не случайно нашему Александру Иноземцеву на церемонии награждения вручили специальный приз «лучшему защитнику турнира».

Остался без индивидуальной награды, но здорово сыграл отлично знакомый всем любителям областного футбола Олег Власов – многолетний капитан липецкого «Динамо». В Крымске номинальный защитник примерил … свитер вратаря и, как говорят его партнеры по команду, сыграл выше всяких похвал.

- На сегодняшний день Олег Власов является лучшим вратарем всей Липецкой области. Так и напишите! – оценил его дебют тренер Виталий Бондарь.

Отметим, что сборная липецкой полиции уже два десятилетия находится на ведущих ролях в России в различных видах спорта среди силовых структур, особенно – в футболе и мини-футболе.