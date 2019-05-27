Общество
12 минут назад
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем
Константин Кожевников призвал сообщать об этих фактах по телефону доверия
Сегодня прокурор Липецкой области Константин Кожевников опубликовал в своем аккаунте социальной сети Instagam официальное обращение к жителям региона с призывом совместно бороться с незаконной торговлей алкоголем.
- В прокуратуре области создана рабочая группа по противодействию реализации алкогольной продукции, - сообщил Константин Кожевников. – Давайте вместе сделаем, чтобы наши дети были здоровыми, семьи – счастливыми, и чтобы мы никогда не теряли безвременно своих близких и родных
Также прокурор рассказал, что о всех фактах незаконной продажи алкоголем и спиртсодержащих жидкостей можно сообщить по телефону доверия 27-34-27.
- В прокуратуре области создана рабочая группа по противодействию реализации алкогольной продукции, - сообщил Константин Кожевников. – Давайте вместе сделаем, чтобы наши дети были здоровыми, семьи – счастливыми, и чтобы мы никогда не теряли безвременно своих близких и родных
Также прокурор рассказал, что о всех фактах незаконной продажи алкоголем и спиртсодержащих жидкостей можно сообщить по телефону доверия 27-34-27.
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Прокурор
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