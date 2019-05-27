Общество

12 минут назад

Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем

5 181
#алкоголь #
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем

Константин Кожевников призвал сообщать об этих фактах по телефону доверия

Сегодня прокурор Липецкой области Константин Кожевников опубликовал в своем аккаунте социальной сети Instagam официальное обращение к жителям региона с призывом совместно бороться с незаконной торговлей алкоголем.

- В прокуратуре области создана рабочая группа по противодействию реализации алкогольной продукции, - сообщил Константин Кожевников. – Давайте вместе сделаем, чтобы наши дети были здоровыми, семьи – счастливыми, и чтобы мы никогда не теряли безвременно своих близких и родных

Также прокурор рассказал, что о всех фактах незаконной продажи алкоголем и спиртсодержащих жидкостей можно сообщить по телефону доверия 27-34-27.



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#алкоголь #

Комментарии (6)

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Филипченко 9/1 и 13 дома, киоск круглосуточны

6 секунд назад
й коричневый - сигареты-пиво-фанфурики.
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Единая Россия

1 минуту назад
Ха- ха-ха!!! Смешная новость!
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А что ты до сегоднешнего дня

3 минуты назад
делал ? Почему не боролся ?
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Космонавтов 45/1 с торца ларьки, водка-пиво-с

3 минуты назад
игареты-жвачка-чипсы-фантаспрайт. Приходите.
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Прокурор

6 минут назад
Как дон Кихот. Объявил войну ветренным мельницам)))
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Лучше бы

8 минут назад
Этот старый, лысый осел объявил бы войну беззаконию в России !!!
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