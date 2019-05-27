Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем

Константин Кожевников призвал сообщать об этих фактах по телефону доверия

Сегодня прокурор Липецкой области Константин Кожевников опубликовал в своем аккаунте социальной сети Instagam официальное обращение к жителям региона с призывом совместно бороться с незаконной торговлей алкоголем.- В прокуратуре области создана рабочая группа по противодействию реализации алкогольной продукции, - сообщил Константин Кожевников. – Давайте вместе сделаем, чтобы наши дети были здоровыми, семьи – счастливыми, и чтобы мы никогда не теряли безвременно своих близких и родныхТакже прокурор рассказал, что о всех фактах незаконной продажи алкоголем и спиртсодержащих жидкостей можно сообщить по телефону доверия 27-34-27.