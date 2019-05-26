Погода в Липецке

54 минуты назад

В Липецкой области слабеют ветер и дожди

361
#дожди
В Липецкой области слабеют ветер и дожди
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы, днем  местами также небольшие дожди. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем - от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.

361
#дожди

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