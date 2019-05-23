Общество
сегодня, 11:02
Липчане помогли ГИБДД найти и наказать автохамов
16 1307
Автомобилистам придется заплатить за нарушения.
Автоинспекторы отреагировали на нарушения, попавшие на записи видеорегистраторов липчан. Только за апрель ГИБДД с помощью неравнодушных липчан выявили три нарушения ПДД и оштрафовали водителей.
1 000 рублей поплатится водитель автобуса №353 за проезд на красный свет. Аналогичный штраф заплатит водитель легковушки, пронесшийся на красный свет по пешеходному переходу в районе «Петровского рынка».Также 1 000 рублей за нарушение требований регулировщика заплатит водитель другого легкового автомобиля, наплевавшего на светофор на улице Студеновская.
Все штрафы были наложены на основании проверок материалов, размещенных в интернете. Так что снимать и выкладывать автохамов в Сеть — не бесполезное занятие: лихачей выявляют и наказывают рублем.
1 000 рублей поплатится водитель автобуса №353 за проезд на красный свет. Аналогичный штраф заплатит водитель легковушки, пронесшийся на красный свет по пешеходному переходу в районе «Петровского рынка».Также 1 000 рублей за нарушение требований регулировщика заплатит водитель другого легкового автомобиля, наплевавшего на светофор на улице Студеновская.
Все штрафы были наложены на основании проверок материалов, размещенных в интернете. Так что снимать и выкладывать автохамов в Сеть — не бесполезное занятие: лихачей выявляют и наказывают рублем.
16 1307
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Алексей. А
горожанин
Прохожий
Сема
Алексей. А
МИРОТВОРЕЦ
Липчанка
гостья
Павлик Морозов