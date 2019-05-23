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Липчане помогли ГИБДД найти и наказать автохамов

16 1307
#нарушение ПДД #автохам
Липчане помогли ГИБДД найти и наказать автохамов

Автомобилистам придется заплатить за нарушения.

Автоинспекторы отреагировали на нарушения, попавшие на записи видеорегистраторов липчан. Только за апрель ГИБДД с помощью неравнодушных липчан выявили три нарушения ПДД и оштрафовали водителей.

1 000 рублей поплатится водитель автобуса №353 за проезд на красный свет. Аналогичный штраф заплатит водитель легковушки, пронесшийся на красный свет по пешеходному переходу в районе «Петровского рынка».Также 1 000 рублей за нарушение требований регулировщика заплатит водитель другого легкового автомобиля, наплевавшего на светофор на улице Студеновская.

Все штрафы были наложены на основании проверок материалов, размещенных в интернете. Так что снимать и выкладывать автохамов в Сеть — не бесполезное занятие: лихачей выявляют и наказывают рублем.
16 1307
#нарушение ПДД #автохам

Комментарии (16)

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24 минуты назад
горожанин, и часто по лицу будете получать, тк там будут все ваши данные.
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Алексей. А

27 минут назад
Прохожий, мне много что не нравиться собаки, кошки, соседи, пешеходы имбицилы, выпивохи, но мне если что то не нравится я говорю прямо влоб человеку, а не бегу жаловаться и не снимают на камеру.
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горожанин

29 минут назад
Все правильно. Нужно наказывать рублем. А если еще определенный процент от штрафа отчислять неравнодушному... . Мы работать не будем, а только с фотоаппаратом ходить и жить припеваючи на эти деньги. И зарплата с пенсией не нужна.
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Прохожий

34 минуты назад
Что-то все поперепутали: где "стукач" а где гражданская позиция и неравнодушие к нарушителям. Видишь как несколько подростков бьют младше себя мальчишку и забирают деньги/телефон, а то может и надругаются (как тут недавно нашумевшее дело), ЧТО будете делать? Вступитесь, сообщите в полицию? Или никому не настучите? Я думаю если бы легализовали самосуд, так называемых "стукачей" было бы меньше... Они, бы не сообщали, а сами карали.
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Сема

42 минуты назад
Молодцы так и надо наказывать автобыдло.
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Алексей. А

43 минуты назад
Гость, в Росси я,вы, все мы платим очень большие налоги, сних содержат все службы, и за рубежом они отрабатывают свою зарплату на все 100, и народ видит куда и на что налоги идут а у нас нет! Все ГИБДД по сокращали, кадров нет,2 экипажа на весь город на Дтп выезжают. А налоги мы почти одинаково что их было 1000 что их осталось 50. Так вот вчем суть они хотят всю работу служб переложить на нас, что бы мы стучали на друг друга и грызлись и исправно налоги платили а они зарплату получали!
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МИРОТВОРЕЦ

45 минут назад
лИПЕЦК В СВОЕЙ КРАСЕ ....... стукачи и было , быдло и стукачи ! браво!
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Липчанка

48 минут назад
Молодцы неравнодушные липчане! Быдло надо учить и лечить Особенно эффективно - материально!
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гостья

49 минут назад
Бим, и не малыми штрафами
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Павлик Морозов

49 минут назад
А батя говорил мне, когда его уводили, что стучать нехорошо... Зато дядька в папахе меня по башке погладил и конфетку дал... сосательную... :-))
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