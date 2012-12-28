Происшествия
491
сегодня, 07:23
1

14-летний подросток «заминировал» торговый центр и школу: дело дошло до суда

Перед судом ходатайствуют о принудительной мере воспитательного воздействия на восьмиклассника.

В Липецке завершено расследование уголовного дела 14-летнего подростка, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (по части второй статьи 207 УК РФ).

«В ноябре прошлого года директору торгового центра в Октябрьском районе Липецка поступило сообщение о нахождении на его территории предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. В ходе обследования объекта социальной инфраструктуры и прилегающей к нему местности информация об угрозе не подтвердилась», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Отправителя сообщения установили, им оказался восьмиклассник одной из школ города. Оказалось, что мальчик неудачно пошутил: он не знал, что его поступок является уголовно наказуемым, и сделал это ради развлечения. Также подросток написал явку с повинной в совершении еще одного такого преступления: он сообщил учителю математики, что в школе планируется терракт.

Из дома мальчика изъяли компьютер и сотовые телефоны, с помощью которых подросток отправил сообщение. Сейчас следователь вынес постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.
2

Комментарии (1)

Гостья1
23 минуты назад
Кто то пошутил....но на проверку отвлекаются работники,способные претотвратить трагедии, а возможно их помощь срочно нужна в других местах. Не надо ради шуток подвеогать опасности своих близких и себя.
