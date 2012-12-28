Сбивший насмерть двух мотоциклистов водитель «ВАЗа» получил 9 лет колонии общего режима
Водитель попавшего в ДТП на дороге Хлевное-Тербуны автомобиля «Рено» умер в машине «Скорой»
Сегодня в Липецке: улицы в центре перекроют, липчане выбрали профессии мечты – в списке дворники, космонавты, директора
Происшествия
491
сегодня, 07:23
1
14-летний подросток «заминировал» торговый центр и школу: дело дошло до суда
Перед судом ходатайствуют о принудительной мере воспитательного воздействия на восьмиклассника.
«В ноябре прошлого года директору торгового центра в Октябрьском районе Липецка поступило сообщение о нахождении на его территории предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. В ходе обследования объекта социальной инфраструктуры и прилегающей к нему местности информация об угрозе не подтвердилась», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отправителя сообщения установили, им оказался восьмиклассник одной из школ города. Оказалось, что мальчик неудачно пошутил: он не знал, что его поступок является уголовно наказуемым, и сделал это ради развлечения. Также подросток написал явку с повинной в совершении еще одного такого преступления: он сообщил учителю математики, что в школе планируется терракт.
Из дома мальчика изъяли компьютер и сотовые телефоны, с помощью которых подросток отправил сообщение. Сейчас следователь вынес постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.
0
0
1
1
2
Комментарии (1)