На сокольском пляже спустя много лет может появиться новый песок

А пока на пляжах Липецка установили биотуалеты и новые лавочки с кабинками.

Мэрия Липецка и управление экологии и природных ресурсов ведут переговоры по намыву нового песка на сокольском пляже. Об этом сегодня рассказала GOROD48 заместитель начальника управления главного смотрителя Липецка Марина Соловьева.



По ее словам, проблема с обновлением песка на этом пляже давняя – он находится на острове, к которому ведет маленький подвесной мост. Завести песок на машинах невозможно. А вот в рамках программы реабилитации реки Воронеж в этом году земснаряд может намыть песок на пляж. Но это пока вопрос нерешенный, в отличие от переоборудования городских пляжей и набережной.



Сегодня на пляж НЛМК привезли новые малые архитектурные формы: лавочки, навесы,кабинки для переодевания, появились бесплатные биотуалеты. Пока выгружали новое оборудование, рядом люди в оранжевых жилетах собирали мусор с песка и прибрежной линии.



- Я их уже раза три вижу, - сказала одна из посетительниц пляжа, - Так что здесь порядок наводят постоянно.

На пляже остались не обновлёнными турники. Марина Соловьева надеется, что в скором времени дойдет очередь и до них.



- Всего на благоустройство пляже Липецка и набережной в этом году выделен миллион рублей, - рассказала Марина Соловьева. - Эти средства распределены между объектами по мере первоочередной необходимости. На следующей неделе будет создана комиссия по готовности пляжей. Сотрудники Роспотребнадзора возьмет пробы воды и песка, после чего выдадут заключение о санитарном состоянии мест отдыха. В случае положительной оценки мы будем ждать всех жителей города на открытие пляжного сезона.





