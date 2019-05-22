Общество

сегодня, 16:39

На сокольском пляже спустя много лет может появиться новый песок

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#пляжи
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На сокольском пляже спустя много лет может появиться новый песок

А пока на пляжах Липецка установили биотуалеты и новые лавочки с кабинками.

Мэрия Липецка и управление экологии и природных ресурсов ведут переговоры по намыву нового песка на сокольском пляже. Об этом сегодня рассказала GOROD48 заместитель начальника управления главного смотрителя Липецка Марина Соловьева.

По ее словам, проблема с обновлением песка на этом пляже давняя – он находится на острове, к которому ведет маленький подвесной мост. Завести песок на машинах невозможно. А вот в рамках программы реабилитации реки Воронеж в этом году земснаряд может намыть песок на пляж. Но это пока вопрос нерешенный, в отличие от переоборудования городских пляжей и набережной.

Сегодня на пляж НЛМК привезли новые малые архитектурные формы: лавочки, навесы,кабинки для переодевания, появились бесплатные биотуалеты. Пока выгружали новое оборудование, рядом люди в оранжевых жилетах собирали мусор с песка и прибрежной линии.

- Я их уже раза три вижу, - сказала одна из посетительниц пляжа, - Так что здесь порядок наводят постоянно.
На пляже остались не обновлёнными турники. Марина Соловьева надеется, что в скором времени дойдет очередь и до них.

- Всего на благоустройство пляже Липецка и набережной в этом году выделен  миллион рублей, - рассказала Марина Соловьева. - Эти средства распределены между объектами по мере первоочередной необходимости. На следующей неделе будет создана комиссия по готовности пляжей. Сотрудники Роспотребнадзора возьмет пробы воды и песка, после чего выдадут заключение о санитарном состоянии мест отдыха. В случае положительной оценки мы будем ждать всех жителей города на открытие пляжного сезона.


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#пляжи
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Комментарии (4)

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Федор.

6 минут назад
На центральном пляже некому убирать мусор. Стыдобища !
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Сказ

36 минут назад
На этот пляж кроме быдла и маргиналов с Сокола уже давно никто не ходит. Зас рут новый песок и быстро.
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Один

38 минут назад
Когда то был лучшим пляжем в Липецке!
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Житель Сокола

сегодня, 16:59
Только сегодня прогуливался по Сокольскому пляжу есле его так можно назвать, помойка редкостная, дно заиленое, кругом мусор, туда бы Артомонова на экскурсию с Уваркиной тогда бы им Центральный пляж по сравнению с Сокольским на который они инспектировали вчера показался бы лучшим пляжем на Южных курортах. А вообще бардак кругом куда не посмотреть, а Иванова перед тем как утверждать главой Тербунского района нужно проверить на коррупционные связи, а то нормально устроился доразволил инфраструктуру города и на тебе, зарплату в 150 тыс...
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