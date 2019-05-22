В Липецке подорожала мука

Индекс потребительских цен в апреле составил в Липецкой области 100,3%, а с начала года инфляция составила 2% - в основном, за счет роста цен на продукты питания.

Как сообщает Липецкстат, цены на продовольствие в апреле выросли в среднем на 0,6%, а с конца декабря — на 2,7%. Заметнее всего подорожали мука – на 4%, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, плодовоовощная продукция – на 3%, безалкогольные напитки, сычужные твердые и мягкие сыры, крупа и бобовые, мороженое, копченые продукты из мяса и птицы, молоко и молочная продукция, рыба и морепродукты, овощные консервы, говядина (кроме бескостного мяса), общественное питание – на 1%. Вместе с тем снизились цены на мясо птицы, подсолнечное масло, кофе – на 2%, сахар, яйца – на 1%. Среди плодовоовощной продукции снизились цены на огурцы – на 22%, апельсины – на 5%, картофель – на 3%, при этом капуста, помидоры, морковь и лимоны подорожали на 18-30%.



Непродовольственные товары подорожали в апреле на 0,1%, с начала года — на 1,4%. Выросли цены на табачные изделия, медицинские товары, одежду, парфюмерно-косметические товары, чулочно-носочные изделия, моющие и чистящие средства, печатные изделия, персональные компьютеры, легковые автомобили, электротовары и другие бытовые приборы, строительные материалы, средства связи – на 0,2-0,5%. Одновременно с этим снизились цены на ювелирные изделия, инструменты и оборудование – на 1%.



Цены и тарифы на услуги в апреле увеличились на 0,2%, а за четыре месяца на 1,7%. Так, увеличились плата за пересылку простого письма внутри России – на 5%, стоимость полета в салоне экономического класса самолета, стоимость проезда в купейном вагоне нефирменного и фирменного поездов дальнего следования – на 3-4%, стоимость аренды индивидуального банковского сейфа – на 2%, услуги в сфере зарубежного туризма, стоимость проживания в гостинице, медицинские услуги, оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ТСЖ, стоимость занятий на курсах профессионального обучения – на 1%.



