Общество

сегодня, 12:27

Липецкая область оказалась в топ-10 по строительству жилья

3 330
#рейтинг #строительство
Липецкая область оказалась в топ-10 по строительству жилья

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики ввода жилья в эксплуатация в регионах России в 2018 году и составили рейтинг субъектов РФ. Регионы сравнивались по количеству квадратных метров жилья введенного в 2018 году в пересчете на одного жителя.

В 2018 году в России было введено 75,7 млн квадратных метров жилья, что на 4,4% меньше чем в предыдущем году. В пересчете на одного жителя в России было введено около 0,5 кв. метра жилья.

Липецкая область заняла 7 строчку рейтинга. По данным авторов исследования темпы жилищного строительства в регионе в прошлом году упали на -16,7%. На каждого липчанина в 2018 году построили 0,787 квадратных метров. При цена на новостройки с 2017 по 2018 год увеличилась на 8,4%. Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция у Тамбовской области. Регион занял пятую строчку рейтинга. Цены на недвижимость в Тамбовской области выросли на 11,9%. Белгородская область (рост цен 2%) заняла 8 позицию в списке, а Воронежская (рост стоимости недвижимости 6,1%) — 12. Курская область оказалась только на 23 строке (рост цен на жилье 7,2%).

Больше всего жилья – более одного квадратного метра на человека – введено в Ленинградской и Московской областях. Меньше всего жилья в 2018 году введено в Магаданской области (0,030 кв. м жилья на человека), Чукотском автономном округе (0,036 кв. м жилья на человека) и Мурманской области (0,062 кв. м жилья на человека).
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#рейтинг #строительство

Комментарии (3)

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Губерния

5 минут назад
А на каком месте область по приобретению жилья?
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Вован настоящий

10 минут назад
Все дольщики слушают только обещания. Дольше дело не движется. ПОЗОР властям!!! Где посадки? Где уголовные дела на ворюг? Божко сидит в уголочке и ехидно ухмыляется, хотя он самый первый должен был быть в ответе.
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ольга

24 минуты назад
Как всегда,у нас всё супер!Только дольщики Свиридова 10,слушают одни обещание каждую неделю о выдаче ключей.
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