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Велосипедного вора в Липецке поймали по «горячим следам»

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#кража #велосипед #
Велосипедного вора в Липецке поймали по «горячим следам»

Молодой человек уже был судим за кражи.

В ночь с 20 на 21 мая из подъезда жилого дома дома по улице Космонавтов украли два велосипеда общей стоимостью 12300 рублей. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы по «горячим следам» задержали 27-летнего жителя Липецка. Установлено, что молодой человек ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.

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#кража #велосипед #

Комментарии (2)

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Вован настоящий

7 минут назад
руки,ноги поотрывать и отпустить на волю, пусть зубами за бордюры цепляется. ПОДОНОК!!!
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ППСник

33 минуты назад
Задержали ППСники, оперов там и близко не было. Просто их в сводку включили для начальства......
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