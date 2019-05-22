Велосипедного вора в Липецке поймали по «горячим следам»

Молодой человек уже был судим за кражи.

В ночь с 20 на 21 мая из подъезда жилого дома дома по улице Космонавтов украли два велосипеда общей стоимостью 12300 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы по «горячим следам» задержали 27-летнего жителя Липецка. Установлено, что молодой человек ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Липецку.