35 минут назад
В Липецкой области сухо и до +27
В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием арктического антициклона — сохранится малооблачная погода без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем составит от 22 до 27 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.
День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.
Викторм
Эх хоть. Бы