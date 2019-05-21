В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием арктического антициклона — сохранится малооблачная погода без осадков.

А уже 23 мая на погоду начнет оказывать влияние циклон, проходящий по северу Европейской территории России — пройдут небольшие кратковременные дожди. 24 мая Липецкая область окажется в малоградиентном поле — местами также пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем составит от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.



День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.



