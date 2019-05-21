Жителей улиц 50 лет НЛМК и Лутова оставят без бульвара?

Несколько земельных участков на Манеже принадлежат АО «ДСК», причем находятся они в охранной зоне высоковольтной ЛЭП.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты рассмотрели ситуацию с содержанием территорий на улице Лутова у домов №№ 6, 8, 16, 18.



Этот район города, Манеж, является одним из самых неухоженных. Ни о каком благоустройстве тут нет и речи. Во-первых, главная магистраль, проезжая часть дороги по улице 50 лет НЛМК, десятилетиями взывает к реконструкции - ее надо переделать с нуля. Во-вторых, из-за высоковольтной ЛЭП вся прилегающая территория к зоне существующей застройки представляет собой замусоренный пустырь. Тут - много строек, и тяжелая техника выворачивает колесами на асфальт грязь с площадок. Не за горами - 1 сентября. На Манеже откроют новую школу и дети будут вынуждены ходить в нее либо по тому же пустырю, либо по автомобильной дороге.



Все эти проблемы сегодня обсуждали депутаты и их гости, чиновники.



За благоустройство этой территории выступил депутат от 17-го избирательного округа Александр Кофанов. Он предложил разбить на месте пустыря сквер и бульвар. Коллегу поддержали другие депутаты. Однако все благие намерения разбились о закон. Так, по словам чиновников, земельные участки, формирующие этот самый загаженный и замусоренный пустырь, принадлежат АО «ДСК». Их владелец ранее намеревался использовать территорию под малоэтажное жилое строительство. Возможно, у АО №ДСК» изменились планы, но своего представителя в горсовет застройщик не прислал. Еще одним препятствующим благоустройству фактором является то, что по обе стороны ЛЭП находится охранная зона, а перенос кабелей под землю, по информации ПАО «МРСК-Центра», будет стоить предприятию 150 млн рублей. И энергетики не собираются начинать этот проект, предупредив депутатов, что в охранной зоне высоковольтной линии невозможно никакое строительство кроме пешеходных дорожек.



- Один из земельных участков принадлежит областному управлению потребительского рынка и ценовой политики. Собственник собирается проводить на нем ярмарку, - сообщил депутатам заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин.



Выслушав все стороны, депутаты дали чиновникам два месяца на получение ими от всех заинтересованных сторон информации о пустыре на улице Лутова.