Общество

42 минуты назад

Пропавшая девочка нашлась

3 398
#поиск пропавших
Пропавшая девочка нашлась
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей, пропавшая накануне в Усманском районе девочка нашлась. 
3 398
#поиск пропавших

Комментарии (3)

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РжуНимагу...

13 минут назад
Шаболда малолетняя! Небось, спереди зачесалось, ну и... блуданула малость! Такие мозгами не думают - у них его, в принципе, нет! Нае6лась, набухалась, жрать захотела и нашлась! Через 9 мес. будет приплод...
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Фея

21 минуту назад
А в анде хоть сметану мешай
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к ардаш

29 минут назад
курнули на одной хате .ничего не помню передок ничего . а вот попец еще побаливает
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