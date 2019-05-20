Ельчане воровали мусорные контейнеры

Елецкий районный суд вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в кражах. Приятели из Ельца позарились на мусорные контейнеры.

Как указано в материалах суда, ельчане совершили две кражи. Вечером 22 ноября 2018 года они украли мусорный контейнер с площадки в поселке Соколье Елецкого района. Имущество администрации сельского поселения Сокольский сельсовет они погрузили в свою «ГАЗель» и увезли. Аналогичное преступление было совершено через пару часов в деревне Чибисовка. Там также пропал мусорный контейнер. Ущерб оценили в 9 824 рубля. Злоумышленники снова вышли на дело 24 ноября. Их «стараниями» мусорные контейнеры пропали в селе Талица. Ущерб составил также 9 824 рубля.



Еще до вынесения приговора приятели признались в кражах. Суд признал их виновными и приговорил обоих к году обязательных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Все украденные контейнеры удалось найти и вернуть законным владельцам.