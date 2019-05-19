Общество
26 минут назад
Наш рейтинг: по каким улицам не стоит ездить липчанам
Антирейтинг городских дорог.
Мы попросили наших читателей рассказать, на какой дороге в городе самые большие ямы, в каком дворе проехать и не разбить подвеску – чудо.
Получился такой антирейтинг:
1. Плачевная ситуация с дорогами на ЛТЗ, мы решили поставить его на первую позицию антирейтинга. Водители вынуждены учиться выписывать пируэты на дороге и ещё в аварию не угодить. Фигурная езда получается.
2. Второе место отдаём Сырскому Руднику, а конкретно улице Детская. Вот только детям там ходить негде! Отсутствие пешеходных тротуаров омрачают огромные ямы, в некоторых местах глубина до полуметра. Всё для людей.
3. На третье место ставим знакомый всем липчанам Поперечный проезд. Пешком пойдёшь - ноги переломаешь, на машине поедешь - без подвески останешься, всё как в сказке. А автомобилистам покажется сказкой если эту дорогу наконец-то приведут в порядок.
4. Четвёртой становится дорога в самом центре города. Двор дома 11 по улице Зегеля - ямы там огромные, и уже не один год. Кстати, двор этот прямо за первой детской поликлиникой. Яркий пример красивой оболочки и, мягко говоря, плохого содержания. Капремонт дома сделали, а дорогу делать даже и не думали.
5. Не далеко ушла улица Маяковского, что на Ниженке. Там не то что на легковой, на джипе проехать ой как не просто. Эту «дорогу» мы поставили на пятое место
6. На шестое место ставим еще один двор, на этот раз на 11-ом микрорайоне. У дома ул.Космонавтов 45/1 есть стоянка для такси, и заехать на неё задача не для слабаков. Здесь тоже ямы в длину достигают полутора метров. Наступив в такую лужу можно ноги переломать, а автомобилистам можно лишь посочувствовать и пожелать терпения.
7. И закрывает наш антирейтинг поселок Матырский. Улицу Моршанскую и переулок Каштановый местные жители окрестили военной стометровкой. Выглядит она и впрямь как после бомбежки. Ямы в длину уже почти двухметровые, но видно это ещё не повод провести ремонт.
Если вы считаете, что в антирейтинг дорог Липецка должны попасть другие улицы - присылайте адрес с фото и/или видео на e-mail.
Получился такой антирейтинг:
1. Плачевная ситуация с дорогами на ЛТЗ, мы решили поставить его на первую позицию антирейтинга. Водители вынуждены учиться выписывать пируэты на дороге и ещё в аварию не угодить. Фигурная езда получается.
2. Второе место отдаём Сырскому Руднику, а конкретно улице Детская. Вот только детям там ходить негде! Отсутствие пешеходных тротуаров омрачают огромные ямы, в некоторых местах глубина до полуметра. Всё для людей.
3. На третье место ставим знакомый всем липчанам Поперечный проезд. Пешком пойдёшь - ноги переломаешь, на машине поедешь - без подвески останешься, всё как в сказке. А автомобилистам покажется сказкой если эту дорогу наконец-то приведут в порядок.
4. Четвёртой становится дорога в самом центре города. Двор дома 11 по улице Зегеля - ямы там огромные, и уже не один год. Кстати, двор этот прямо за первой детской поликлиникой. Яркий пример красивой оболочки и, мягко говоря, плохого содержания. Капремонт дома сделали, а дорогу делать даже и не думали.
5. Не далеко ушла улица Маяковского, что на Ниженке. Там не то что на легковой, на джипе проехать ой как не просто. Эту «дорогу» мы поставили на пятое место
6. На шестое место ставим еще один двор, на этот раз на 11-ом микрорайоне. У дома ул.Космонавтов 45/1 есть стоянка для такси, и заехать на неё задача не для слабаков. Здесь тоже ямы в длину достигают полутора метров. Наступив в такую лужу можно ноги переломать, а автомобилистам можно лишь посочувствовать и пожелать терпения.
7. И закрывает наш антирейтинг поселок Матырский. Улицу Моршанскую и переулок Каштановый местные жители окрестили военной стометровкой. Выглядит она и впрямь как после бомбежки. Ямы в длину уже почти двухметровые, но видно это ещё не повод провести ремонт.
Если вы считаете, что в антирейтинг дорог Липецка должны попасть другие улицы - присылайте адрес с фото и/или видео на e-mail.