Эксперимент не удался: сборная России едет без медалей из Южной Кореи

А ведь Татьяна Барсук вчера стреляла не хуже медалистов Кубка мира.

Липецкие стрелки и вся сборная России по стендовой стрельбе в целом уехали без медалей из южнокорейского Чанвона с 3-го этапа Кубка мира.

В заключительных день прошли соревнования в сравнительно новом виде программы – в упражнении «трап» среди смешанных команд, состоящих из одного мужчины и одной женщины. Тренеры сборной России, видимо, решили поэкспериментировать и поставили в пары к опытным спортсменам по одному молодому стрелку. В результате в финал никто из соотечественников не попал.

Участница Олимпиады-2016 Татьяна Барсук стреляла с еще одним липчанином Ильей Виноградовым. Барсук за 50 выстрелов промахнулась всего дважды, а ее напарник допустил целых пять промахов, в итоге 93 очка на двоих и лишь 10-е место.

Липчанка Юлия Туголукова выступала вместе с олимпийским чемпионом-2004 Алексеем Алиповым: «олимпионик» смазал лишь один выстрел, а его напарница – семь. С 92-мя очками эта пара зачехлила ружья на 19-м месте.

А вот если бы Барсук и Алипов выступали бы совместно, то с 97 очками (48 у Татьяны и 49 у Алексея) точно прошли бы в финал, и могли бы там побороться за медали…

Победителями стали итальянцы Эрика Сесса и Мауро Де Филиппис (98 очков в квалификации, 46 в полуфинале), которые в «золотом матче» одолели американцев Эшли Кэррол и Дерека Хэлдмана (97, 48). Основная серия закончилась вничью – 42:42, а в лотерее до первого промаха счастливый билет вытянули представители Апеннин – 6:5.

Третье место заняли Чан И Лин и Кун-Пи Янг из Тайваня (94, 46), в споре за бронзу победившие команду хозяев из Южной Кореи – 46:42.

Общий медальный зачет на 3-м этапе Кубка мира выиграли представители США, у которых 2 «золотые», 2 «серебряные» и 1 «бронзовая» медали. На втором месте Италия (1,1,1), на третьей – Китай (1,1,0).



Фото teamrussia.pro

