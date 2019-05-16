Липчанки на себе почувствовали, что такое наступление китайских спортсменов

Липецкое трио в сборной России без медалей, а наверху – две представительницы Поднебесной

Липчанка Татьяна Барсук (на фото) показала лучший результат среди российских стрелков в женском упражнении «трап» на 3-м этапе Кубка мира в корейском Чанвоне.

34-летняя участница Олимпиады-2016 поразила 119 мишеней из 125 возможных, но этого не хватило для попадания в финал, и в итоге наша спортсменка финишировала 9-й.

Вся женская сборная России в «трапе» на этот раз состояла из липецких снайперов: Юлия Туголукова заняла 11-е место – 115 очков, а Юлия Савельева финишировала 52-й – 102.

Победительницей стала китаянка Ден Вейюнь (118 очков в квалификации, 22 в перестрелке за выход в финал), которая в решающей серии взяла верх над своей соотечественницей Ван Сяоцзинь (121 очко – лучший результат квалификации) со счетом 46:45. Единственной, кто сумела пробиться на пьедестал почета кроме жительниц Поднебесной, стала Эшли Кэролл из США (119, 36). Всего на стал вышли 59 спортсменок.

Сегодня в Южной Корее завершились соревнования в «трапе» и у мужчин. Здесь липчане тоже остались без наград: Максим Смыков занял 37-е место (112 очков), Илья Виноградов – 43-е (117). Лучший результат в российской команде показал Олимпийский чемпион Алексей Алипов – 120 точных выстрелов и 18-е место.

Победил здесь киприот Андреас Махри (123 в квалификации). В финале вместе с британцем Мэтью Джоном Говардом-Холли (124 – победитель квалификации) они выбили по 45 очков, а в перестрелке удачливее оказался южанин.

В упражнении «скит» соревнования уже завершены, но на этот раз российская сборная обошлась без липецких стрелков, причем вновь на пьедестале почета нет наших соотечественников.

В Южной Корее осталось провесли соревнования только в одной дисциплине – трапе среди смешанных команд. Завтра, 17 мая на огневой рубеж выйдут наше Юлия Туголукова в паре с «олимпиоником» Алиповым и чисто липецкий дуэт Барсук-Виноградов.