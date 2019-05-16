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Липчан приглашают на «Велодень – 2019»

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#велодень
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Липчан приглашают на «Велодень – 2019»

Массовый велопарад в Липецке пройдет 25 мая и соберет около 3 000 участников.

Мероприятие за развитие велосипедной инфраструктуры и безопасность на дорогах состоится  при поддержке городского департамента по физической культуре и спорту. Оно станет частью Всероссийского велопарада, который с 2017 года проходит  по всей стране.

Старт заезда назначен на 13.00 от  спорткомплекса «Звездный». Далее колонна  проследует по маршруту: улицы Космонавтов – Гагарина – Зегеля – Ленина – Гагарина – Московская – Терешковой. На время парада эти улицы будут перекрыты для движения транспорта. В финале  на площади перед спорткомплексом «Звездный» пройдет праздничная программа и розыгрыш призов.

Для участия желательно предварительно зарегистрироваться в официальной группе парада https://vk.com/ilovevelo_den или в день мероприятия у ДС «Звездный» с 10:30. Регистрация является основанием для участия в  розыгрыше.

Единым днем проведения велопарада   в России определено последнее воскресенье мая.  В этом году  в связи с проведением в Липецке полумарафона было принято решение провести велопарад 25 мая.

В прошлом  году велопарады прошли  в 100 городах России. «Велодень-2018» собрал  более двух тысяч липчан, в 2014 году их было всего 200.

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#велодень
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Комментарии (2)

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23 минуты назад
И город перекрыть наглухо! Пусть пригнанные студенты развлекаются, липчане потерпят. Зато - стильно-модно-молодежно! Велодорожки где?
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Ахламонов

29 минут назад
Не забудьте собрать деньги за участие, по 1400 рублей.
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