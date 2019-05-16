Общество
сегодня, 14:06
Липчан приглашают на «Велодень – 2019»
Массовый велопарад в Липецке пройдет 25 мая и соберет около 3 000 участников.
Мероприятие за развитие велосипедной инфраструктуры и безопасность на дорогах состоится при поддержке городского департамента по физической культуре и спорту. Оно станет частью Всероссийского велопарада, который с 2017 года проходит по всей стране.
Старт заезда назначен на 13.00 от спорткомплекса «Звездный». Далее колонна проследует по маршруту: улицы Космонавтов – Гагарина – Зегеля – Ленина – Гагарина – Московская – Терешковой. На время парада эти улицы будут перекрыты для движения транспорта. В финале на площади перед спорткомплексом «Звездный» пройдет праздничная программа и розыгрыш призов.
Для участия желательно предварительно зарегистрироваться в официальной группе парада https://vk.com/ilovevelo_den или в день мероприятия у ДС «Звездный» с 10:30. Регистрация является основанием для участия в розыгрыше.
Единым днем проведения велопарада в России определено последнее воскресенье мая. В этом году в связи с проведением в Липецке полумарафона было принято решение провести велопарад 25 мая.
В прошлом году велопарады прошли в 100 городах России. «Велодень-2018» собрал более двух тысяч липчан, в 2014 году их было всего 200.
Старт заезда назначен на 13.00 от спорткомплекса «Звездный». Далее колонна проследует по маршруту: улицы Космонавтов – Гагарина – Зегеля – Ленина – Гагарина – Московская – Терешковой. На время парада эти улицы будут перекрыты для движения транспорта. В финале на площади перед спорткомплексом «Звездный» пройдет праздничная программа и розыгрыш призов.
Для участия желательно предварительно зарегистрироваться в официальной группе парада https://vk.com/ilovevelo_den или в день мероприятия у ДС «Звездный» с 10:30. Регистрация является основанием для участия в розыгрыше.
Единым днем проведения велопарада в России определено последнее воскресенье мая. В этом году в связи с проведением в Липецке полумарафона было принято решение провести велопарад 25 мая.
В прошлом году велопарады прошли в 100 городах России. «Велодень-2018» собрал более двух тысяч липчан, в 2014 году их было всего 200.
Имя
Ахламонов