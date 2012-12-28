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Происшествия
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Происшествия
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31 минуту назад

Итоги недели: цены

На Центральном рынке дешевеет редис, но дорожает мясо.

В конце недели мы, как обычно, проверяли цены. Набор продуктов, за стоимостью которого мы наблюдаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.

Наша корзина дешевых продуктов за первую неделю апреля подорожала на 38 рублей 10 копеек. В магазинах выросли цены на подсолнечное масло и рис.



Корзина из дорогих продуктов также прибавила в цене — на 125 рублей 6 копеек. Снова на Центральном рынке «ломят» цены на свинину.



Сливочное масло из дешевой корзины (полкило за 116 рублей 90 копеек) удивляет не только нас. Мы заметили в дискаунтере семейную пару, которая застыла над этим маслом в раздумьях. Желание сэкономить боролось с опасением купить некачественный товар.

— Цена смущает… — сказала женщина.

 — Пошли отсюда. Сразу полкилограмма масла нам не нужно. Если ерунда, что с этим делать будем? — вывел ее из задумчивости муж.

Картофель в магазинах неожиданно оказался дороже, чем на Центральном рынке, но супермаркеты предлагали клубни нового урожая. Правда, где вырастили этот картофель магазинные ценники не извещали.



Бананами уже, похоже, совсем мало кто интересуется. В одном из магазинов мы заметили грозди с коричневыми пятнами. Товарный вид явно подпорчен, однако специалисты Росконтроля разъясняют, что темные точки на кожуре бананов свидетельствуют только о перезревании плода, а не его порче.

«Есть такие бананы можно, а вот хранить долго уже не получится. Вскоре после того, как на плодах появятся пятна коричневого цвета, бананы полностью потемнеют. Перезревшие бананы можно есть только в том случае, если мякоть осталась неизменна и на ней не появились черные пятна, которые свидетельствуют о начале процесса гниения», — сообщается на сайте проекта.



И снова мы не нашли пшено и охлажденных кур в некоторых магазинах. Прямо наваждение какое-то.



На Центральном рынке продавцы овощей уже перебрались из павильонов  к открытым прилавкам.



Стали снижаться цены на редис. Его предлагают уже от 150 до 180 рублей за килограмм. Хотя начинали с 220 рублей за килограмм.



Производители вовсю готовятся  к Пасхе, которая в этом году наступит 5 мая. Для желающих поразить знакомых выпечкой продают разнообразные украшения для куличей.




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