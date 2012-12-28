Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
83
31 минуту назад
Итоги недели: цены
На Центральном рынке дешевеет редис, но дорожает мясо.
Наша корзина дешевых продуктов за первую неделю апреля подорожала на 38 рублей 10 копеек. В магазинах выросли цены на подсолнечное масло и рис.
Корзина из дорогих продуктов также прибавила в цене — на 125 рублей 6 копеек. Снова на Центральном рынке «ломят» цены на свинину.
Сливочное масло из дешевой корзины (полкило за 116 рублей 90 копеек) удивляет не только нас. Мы заметили в дискаунтере семейную пару, которая застыла над этим маслом в раздумьях. Желание сэкономить боролось с опасением купить некачественный товар.
— Цена смущает… — сказала женщина.
— Пошли отсюда. Сразу полкилограмма масла нам не нужно. Если ерунда, что с этим делать будем? — вывел ее из задумчивости муж.
Картофель в магазинах неожиданно оказался дороже, чем на Центральном рынке, но супермаркеты предлагали клубни нового урожая. Правда, где вырастили этот картофель магазинные ценники не извещали.
Бананами уже, похоже, совсем мало кто интересуется. В одном из магазинов мы заметили грозди с коричневыми пятнами. Товарный вид явно подпорчен, однако специалисты Росконтроля разъясняют, что темные точки на кожуре бананов свидетельствуют только о перезревании плода, а не его порче.
«Есть такие бананы можно, а вот хранить долго уже не получится. Вскоре после того, как на плодах появятся пятна коричневого цвета, бананы полностью потемнеют. Перезревшие бананы можно есть только в том случае, если мякоть осталась неизменна и на ней не появились черные пятна, которые свидетельствуют о начале процесса гниения», — сообщается на сайте проекта.
И снова мы не нашли пшено и охлажденных кур в некоторых магазинах. Прямо наваждение какое-то.
На Центральном рынке продавцы овощей уже перебрались из павильонов к открытым прилавкам.
Стали снижаться цены на редис. Его предлагают уже от 150 до 180 рублей за килограмм. Хотя начинали с 220 рублей за килограмм.
Производители вовсю готовятся к Пасхе, которая в этом году наступит 5 мая. Для желающих поразить знакомых выпечкой продают разнообразные украшения для куличей.
0
0
0
0
1
Комментарии