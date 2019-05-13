Общество

47 минут назад

Липчанин снялся в клипе Дианы Арбениной

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#клип #Диана Арбенина
Липчанин снялся в клипе Дианы Арбениной

Наш земляк сыграл журналиста.

Известный радиоведущий из Липецка Кирилл Калинин принял участие в съемках нового клипа Дианы Арбениной («Ночные снайперы») на песню «Рингтоном». Кирилл Калинин появляется в первой сцене ролика. Липчанину выпала роль журналиста, ищущего жареные факты. Героиня Дианы Арбениной со скандалом покидает студию записи интервью и бросает на стол перед Кириллом аппаратуру.


В съемках нового клипа Даны Арбениной также задействованы популярная актриса Екатерина Шпица и известный публике по телесериалам «Ликвидация», «Тайная стража», «Страсти по Чапаю», «Проклятый рай» актер Максим Дрозд. Как указывают авторы клипа, он основан на реальных событиях. В кульминации ролика прогремит выстрел.
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#клип #Диана Арбенина

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