Общество
47 минут назад
Липчанин снялся в клипе Дианы Арбениной
842
Наш земляк сыграл журналиста.
Известный радиоведущий из Липецка Кирилл Калинин принял участие в съемках нового клипа Дианы Арбениной («Ночные снайперы») на песню «Рингтоном». Кирилл Калинин появляется в первой сцене ролика. Липчанину выпала роль журналиста, ищущего жареные факты. Героиня Дианы Арбениной со скандалом покидает студию записи интервью и бросает на стол перед Кириллом аппаратуру.
В съемках нового клипа Даны Арбениной также задействованы популярная актриса Екатерина Шпица и известный публике по телесериалам «Ликвидация», «Тайная стража», «Страсти по Чапаю», «Проклятый рай» актер Максим Дрозд. Как указывают авторы клипа, он основан на реальных событиях. В кульминации ролика прогремит выстрел.
В съемках нового клипа Даны Арбениной также задействованы популярная актриса Екатерина Шпица и известный публике по телесериалам «Ликвидация», «Тайная стража», «Страсти по Чапаю», «Проклятый рай» актер Максим Дрозд. Как указывают авторы клипа, он основан на реальных событиях. В кульминации ролика прогремит выстрел.
842
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.