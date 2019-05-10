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32 минуты назад

На территории мемориала «Тербунский рубеж» открыт бюст маршалу Ивану Баграмяну

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#Днь Победы #Иван Баграмян
На территории мемориала «Тербунский рубеж» открыт бюст маршалу Ивану Баграмяну

9 мая в селе Озерки на территории воинского мемориала «Тербунский рубеж» открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну. Памятник изготовлен на средства предпринимателей.

В 1941 – 1942 годах на территории нынешнего Тербунского района шли ожесточённые сражения с рвавшимися вглубь страны фашистскими захватчиками. И именно здесь в жарком июле 42-го  незадолго до знаменитого Прохоровского танкового сражения сошлось в бою около 350 единиц боевой техники, после чего началось долгожданное наступление советских войск. 

- Огромной, страшной ценой завоевана Победа. Только на этом рубеже по последним архивным данным сложили головы 27 тысяч солдат и офицеров. Каждый год, благодаря работе поисковых отрядов, поднимаются и предаются перезахоронению останки наших бойцов, устанавливаются имена павших. Слова «земля полита кровью»  для тербунцев очень конкретны. Из десяти тысяч ушедших на фронт жителей района не вернулись домой больше половины, - сказал, на открытии памятника, исполняющий обязанности главы администрации Тербунского района Сергей Иванов.

Одним из руководителей Юго-Западного фронта, участником Елецкой операции и ожесточённых боев с фашистами под Тербунами в декабре 41-го года был дважды Герой Советского Союза,  Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Бюст знаменитому полководцу изготовлен на средства предпринимателей. Его установили рядом с памятником ещё одному Герою –  погибшему в боях за освобождение Украины уроженцу Озерков Гавриилу Разинкову. 

После минуты молчания цветы и венки возложили ко всем памятникам мемориала. Импровизированные «взрывы» и «выстрелы» в ходе  показательного выступления отряда спецназа, музейные экспонаты – проржавевшие части боевой техники и снаряжения времен Великой Отечественной – ещё раз напомнили участникам мероприятия о хрупкости и ценности мира.  

 


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#Днь Победы #Иван Баграмян

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