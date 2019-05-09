Общество

55 минут назад

В Липецке начался парад Победы (видеотрансляция)

3 1497
#День Победы
4
В Липецке начался парад Победы (видеотрансляция)

В Липецке начался парад посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По площади Победы после небольшого концерта и митинга промаршируют военнослужащие, спасатели, росгвардейцы, ученики кадетских классов. После окончания парада от площади Победы к площади Петра Великого отправится колонна «Бессмертного полка». Ожидается, что в марше «Бессмертного полка» примут участие 80 000 человек.





img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
3 1497
#День Победы
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Парад победы !?

2 минуты назад
Какой позор ,Ведь понимают , что всё не так, но лепят свое, Напряженность ...,и беда не за горами .
ответить

Спецпрокурор Мюллер

16 минут назад
123, согласен. Десятилетиями там праздновали, все бвли довольны
ответить

123

20 минут назад
Дебилы,нафига надо было с площади Героев переносить
ответить

Еще в рубрике

Площадь Победы в ожидании праздника
#День Победы
4
Площадь Победы в ожидании праздника

сегодня, 10:22

Общество
Липчане несут цветы к Вечному огню
#День Победы
18
Липчане несут цветы к Вечному огню

сегодня, 08:13

Общество
7 фактов о Великой Отечественной на территории Липецкой области
#День Победы #знаете ли вы
3
7 фактов о Великой Отечественной на территории Липецкой области

сегодня, 08:03

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
18
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Новый стадион в Военном городке появится уже этим летом
#благоустройство
45
Новый стадион в Военном городке появится уже этим летом

вчера, 17:41

Общество
Спасатели открыли свою Доску почета
#МЧС #Доска почета
9
Спасатели открыли свою Доску почета

вчера, 16:13

Общество