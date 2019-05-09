В Липецке начался парад Победы (видеотрансляция)

В Липецке начался парад посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



По площади Победы после небольшого концерта и митинга промаршируют военнослужащие, спасатели, росгвардейцы, ученики кадетских классов. После окончания парада от площади Победы к площади Петра Великого отправится колонна «Бессмертного полка». Ожидается, что в марше «Бессмертного полка» примут участие 80 000 человек.