Лучший вратарь мира приедет в Липецк на турнир, в котором судьи сыграют в мини-футбол с подростками

Кроме того, все болельщики смогут взять автограф у «звезды».

В Липецк в ближайший вторник, 14 мая, приедет «звезда» мирового уровня - 5-кратный чемпион России, 3-кратный победитель Евролиги по пляжному футболу, в свое время признававшийся лучшим вратарем мира Андрей Бухлицкий.

Знаменитый голкипер станет почетным гостем турнира «Вместе мы сильнее» в спортивном комплексе «Атлант» в Копцевых Хуторах, который организуют Липецкой областной суд и мини-футбольный клуб ЛКС.

В липецком областном суде решили нестандартно подойти в проблеме профилактики правонарушений среди подростков. Они позвали ребят на мини-футбольную площадку.

Формат соревнований будет необычным: на старт выйдут 8 команд: четыре из них будут представлять Липецк – Правобережный, Левобережный, Октябрьский и Советский суды города; две команды приедут из Усмани, по одной из Задонска и Лебедяни. В состав команд войдут работники местных судов, а также подростки, с которыми проводят воспитательные и профилактические мероприятия. Усилят каждую команду по одному игроку выступающего в Высшей лиге чемпионата России МФК ЛКС.

- И судьи, и профессиональные игроки, и ребята будут выступать в одной форме, биться за общие цели, - объяснил идею турнира председатель липецкого областного суда Иван Марков, - Мы предлагаем подросткам отличную жизненную альтернативу – спорт. Мы своим примером покажем, что энергию можно направить в полезное русло – например, в соревнования. Нам нужны спортсмены, физкультурники и здоровое поколение молодых людей.

Директор МФК «ЛКС» Руслан Куркин через GOROD48 пригласил на эти соревнования болельщиков.

- Наши футболисты с энтузиазмом поддержали это начинание, - отметил Куркин, - ЛКС – молодой клуб, мы провели всего один сезон в высшей лиге, добились первых успехов. Мы рады, что наш клуб уже становится важной частью социальной жизни Липецка, участвует в таких мероприятиях. Турнир будет интересным и для участников, и для зрителей. У всех желающих будет возможность пообщаться со знаменитым спортсменом Андреем Бухлицким, сфотографироваться, взять автограф на память. Он никому не откажет! Кроме того, зрителей ждут конкурсы с подарками и призами от МФК «ЛКС».

Начало мероприятия в «Атланте» 14 мая в 14.00. Вход свободный.





